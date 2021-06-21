  • BIST 1.387
  • Altın 501,081
  • Dolar 8,7701
  • Euro 10,4373
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Ödemiş'te sağanak; dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle 1 otomobil ve 1 cip sel sularına kapılırken, ekili araziler ve hayvan damları suyla doldu. 
Ödemiş'te sağanak; dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

Ödemiş'te dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, taş ve kaya parçaları ile çöp konteynerlerini sürükledi, yollardaki kilit parke taşları söktü. Bıçakçı Mahallesi'nde, park halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi. Küçükavulcuk Mahallesi'nde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DERE VE ÇAY TAŞTI

Şiddetli yağışta Gelenboz Deresi ve Birgi Çayı tepelerden gelen suyla dolup, taştı. Çevredeki bazı bahçeler ve hayvan damlarında su baskınları yaşanırken, ekili araziler su altında kaldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde rögarların tıkanması nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle su birikintilerini tahliye etti. Ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel sularının getirdiği, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizleyip, zarar gören yerlerin onarımına başladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de bölgeye gelerek, su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş, olsun dileğinde bulunup, çalışmaları yerinde izledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batı Karadeniz yaylaları kademeli normalleşme süreciyle şenlendi21 Haziran 2021 Pazartesi 12:54
  • Sivas tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor21 Haziran 2021 Pazartesi 12:49
  • Milli Mücadele'nin temel taşı: Amasya Genelgesi21 Haziran 2021 Pazartesi 12:23
  • Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerji, üreticilerimiz için yeni bir ihracat kapısı olacak21 Haziran 2021 Pazartesi 12:17
  • Aile Eğitim Programımızdan 2,2 milyon kişi yararlandı21 Haziran 2021 Pazartesi 12:12
  • Fed'in 'şahin' öngörüleri ve Çin'in önlemleri emtia piyasasında tozu dumana kattı21 Haziran 2021 Pazartesi 11:48
  • Rize'de eğik 3 katlı bina için 'önlem' talebi21 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
  • Avrupa'da Müslüman azınlıklar nüfuslarına oranla parlamentoda yeterince temsil edilmiyor21 Haziran 2021 Pazartesi 11:35
  • Mahkemeden 'telefonu arızalanan tüketiciye' ücret iadesi kararı21 Haziran 2021 Pazartesi 11:32
  • Ardahan'da her yıl bir dağın eteğine yansıyan 'Atatürk silüeti' yoğun ilgi görüyor21 Haziran 2021 Pazartesi 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti