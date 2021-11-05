ODTÜ akademisyen alım ilanı yayınlandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 18 öğretim üyesi alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ODTÜ akademisyen alım ilanına göre, son başvuru tarihi 19.11.2021.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 18 öğretim üyesi alıyor.

5 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ODTÜ akademisyen alım ilanı nda son başvuru tarihi 19.11.2021 olarak ifade edildi.

Adaylarda İngilizce şartı aranıyor. İlanda “Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir” denildi.

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