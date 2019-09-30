  • BIST 105.460
  • Altın 269,514
  • Dolar 5,6484
  • Euro 6,1537
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

ODTÜ 'eğitim öğretim'de en başarılı üniversite oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, YÖK tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı "2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları"nda "eğitim ve öğretim" alanında en başarılı üniversite oldu.
ODTÜ 'eğitim öğretim'de en başarılı üniversite oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 5 ana başlıkta 45 kritere göre verilerin yer aldığı "2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları"nda "eğitim ve öğretim" alanında en başarılı üniversite oldu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, "eğitim ve öğretim", "Ar-Ge, proje ve yayın", "uluslararasılaşma", "bütçe ve finansman", "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" olmak üzere 5 kategoride üniversitelerin durumunu veriye dayalı izleme imkanı sunan raporun yükseköğretim açısından önemine işaret etti.

Raporun üniversitelerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Kök, "Rapor ile tüm üniversitelerin verilerinin kayıt altına alınması, korunması ve gelecek için değerlendirilmesi çok önemli bir başlangıç." dedi.

Kök, YÖK tarafından üniversitelerin 2019 verilerinin 2020'deki üniversite tercih döneminden önce açıklanacağını hatırlatarak, "Rapordaki veriler hem üniversiteler tarafından değerlendirilecek hem de gelecek yıllarda üniversiteye başlayacak gençler tercihlerini yaparken bu verileri görebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelişimimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz"

Üniversitelerin başarı ve gelişimlerinin sürdürülebilir olmasının önemini vurgulayan Kök, "ODTÜ olarak Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'ndaki genel durumumuzu gördükten sonra sadece 'eğitim ve öğretim' alanında değil, diğer alanlarda da kendimizi geliştirmeyi, eksik olduğumuz yerleri görerek önümüzdeki yıllarda daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyoruz. Böylece gelişimimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz." diye konuştu.

"Üniversiteler, eksikliklerini gidermek için çabalayacak"

Her üniversitenin kendisiyle yarışmasının doğal bir rekabet oluşturacağını söyleyen Kök, "Her üniversitenin daha iyi noktalara ulaşmak için gösterdiği çaba yükseköğretim kurumları arasında rekabeti de getirecektir. Üniversitelerin birbirleriyle yarışmalarını da çok anlamlı buluyorum. Çünkü bu hem ulusal hem de uluslararası düzeyde başarıyı getirecektir. Rapor sayesinde de her üniversite, yıl içindeki eksikliklerini görerek, bunları gidermek ve daha iyi bir noktaya ulaşmak için çabalayacaktır." dedi.

Üniversitenin "eğitim öğretim", "araştırma" ve "topluma hizmet" olmak üzere üç temel misyonu olması gerektiğini kaydeden Kök, şöyle konuştu:

"ODTÜ olarak topluma hizmet eden bir üniversite olmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda temel yaklaşımımız, bilimi topluma anlaşılır şekilde sunmak ve sevdirmek. Bu çerçevede özellikle son yıllarda önemli çalışmalar yaptık. Örneğin, bilimi topluma sevdirmek için ülkemizin farklı illerinde 'Bilim Kafe' etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerde öğretim üyelerimiz halka açık mekanlarda bilimsel sunumlar yapıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘LGS 2020’ alarmı23 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
  • Liseliler 'Seydi' ile üretime katkı sağlıyor22 Eylül 2019 Pazar 14:00
  • ALES başvuruları başladı17 Eylül 2019 Salı 10:25
  • Üniversite eleştirisi: Binalar hoş içleri boş17 Eylül 2019 Salı 09:32
  • MEB'den okulların üretimlerine 'tek tık'la ulaşım hizmeti16 Eylül 2019 Pazartesi 21:30
  • Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor16 Eylül 2019 Pazartesi 18:15
  • Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılar15 Eylül 2019 Pazar 21:25
  • 'Çocuklar okulun ilk günlerinde yakından takip edilmeli'11 Eylül 2019 Çarşamba 08:00
  • Çocuklarda 'erteleme' davranışının arkasında kaygı olabilir11 Eylül 2019 Çarşamba 07:00
  • Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor08 Eylül 2019 Pazar 11:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti