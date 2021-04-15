ODTÜ Erdemli Yerleşkesi binaları dış cepheleri onarılacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca, Mersin’deki Erdemli Yerleşkesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün bina dış cepheleri onarılacak.
ODTÜ Erdemli Yerleşkesi onarım işi için ihaleye çıkıldı.
İhaleye çıkılan iş, 5 adet binanın dış cephe onarımını içeriyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 22.04.2021
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