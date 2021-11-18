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ODTÜ ihale ile toplu balık alımı yapacak

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2022 yılı için toplu balık alımı yapacak. ODTÜ balık alım ihalesi için ilana çıktı. İhale 09.12.2021 tarihinde gerçekleşecek.
ODTÜ ihale ile toplu balık alımı yapacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ 2022 yılı için toplu balık alımı yapacak. 

ODTÜ balık alım ihalesi için ilana çıktı. 

İhale 09.12.2021 tarihinde gerçekleşecek. 

İhale konusu balıklar sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren 01.01.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında Kafeterya Müdürlüğü’nün siparişleri üzerine partiler halinde istendiği miktar ve zamanlarda teslim edilecek.

İhale ilanının detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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