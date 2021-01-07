Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2 öğretim görevlisi alımı için ilan yayınladı. İşte ilan bilgileri:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı YÖK Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ODTÜ öğretim görevlisi alacak . Alınacak öğretim üyesi sayısı 2.

Başvurucular için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, genel şart olarak aranıyor.

Alımlar Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin YDYO Temel İngilizce Bölümü ile YDYO Modern Diller Bölümü’ne yapılacak.

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