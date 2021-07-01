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ODTÜ öğretim üyesi alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. ODTÜ öğretim elemanı alımı için son başvuru tarihi 26 Temmuz 2021 olarak ilan edildi.
ODTÜ öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim üyesi alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. 

Başvurular başladı. 

ODTÜ öğretim elemanı alımı için son başvuru tarihi 26 Temmuz 2021 olarak ilan edildi. 

Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecek.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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