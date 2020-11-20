ODTÜ Teknokent’te tanıtımı yapıldı - İş kazalarını sıfıra indirecek

Tamamı Türk mühendisler tarafından üretilen, iş sağlığı ve güvenliğinde kaza riskini azaltan, sanal gerçeklik uygulamaları ile öğrenilen “Let-X İSG eğitimi” ODTÜ Teknokent’te tanıtıldı.

İş sağlığı ve güvenliğinde “endüstri 4.0” dönemi başlıyor. İleri teknoloji uygulamalarıyla ulusal ve uluslararası sektör devlerine yeni nesil çözümler sunan GFDS ile, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığıyla, iş sağlığı ve güvenliğinde ilk kez online eğitim ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları bir dijital eğitim platformunda birleştirildi. İş dünyasının yeni nesil eğitim ve deneyim platformu olarak tanımlanan ‘Let-X’ in ilk ürünü ise ‘Let-X İSG Eğitimi’ oldu.

TAMAMI TÜRK MÜHENDİSLERİNİN ÜRETİMİ

E-Learning ve VR Deneyim Modülleri ile İSG eğitiminin boyutunu değiştiren platform, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde verimlilik oranını yüzde 95’e kadar yükseltiyor. Eğitim, uygulama modülü sayesinde de iş esnasında hata payının sıfıra indirilmesine katkı sağlıyor. Tamamı Türk mühendislerinin üretimi olan yeni nesil eğitimin yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

HEM MALİYETLERİ HEM DE KAZA RİSKİNİ AZALTACAK

Ofislerde veya fabrikalarda mavi yakalı çalışanlardan beyaz yakalı yöneticilere kadar herkesin rahatlıkla kullanabileceği Let-X İSG Eğitimi, alanında uzman A sınıfı İSG uzmanları tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun olarak geliştirildi. “Akıllı Eğitim, Güvenli Deneyim” sloganıyla yola çıkan Let-X İSG Eğitimi, hem uzaktan eğitim imkânıyla şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak, hem de üstün teknolojisiyle iş kazası riskini sıfıra indirecek.

BASIN MENSUPLARINA TANITILDI

İş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir dönem başlatacak olan Let-X İSG Eğitimi’nin lansmanı ODTÜ Teknokent’te yapıldı. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve basın mensuplarının Let-X İSG Eğitimi’ni deneme fırsatı bulduğu lansmanda konuşan GFDS Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mert Levent Oğuzata, uygulamanın en önemli amacının çalışanlarda en hızlı ve etkili şekilde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak olduğunu belirtti.

BİRÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR

Oğuzata; “İş kazalarının en önemli nedenlerinden biri iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tam anlamıyla oluşmamış olması. ‘İş Dünyasının Yeni Nesil Eğitim ve Deneyim Platformu’ olarak tanımladığımız Let-X ile, iş dünyasında İSG bilincinin yerleşmesine katkı sağlayacağız. Teorik bilgiyi sahada güvenli adımlara dönüştürecek olan Let- X İSG Eğitimi, hem çalışana hem de eğitici konumundaki işverene bir çok avantaj sağlıyor. Pandemi ile mücadele ettiğimiz bu dönemde dijital ortamda bire bir İSG eğitimi almak maliyetleri azaltırken, çalışanlara da toplu eğitim ortamlarından uzak daha güvenli bir platform sunmuş olacak.

SANAL GERÇEKLİKLE ÖĞRETECEK

Eğitim aynı zamanda, toplu eğitim organizasyonlarının yarattığı (eğitim salonu, ikram, taşıma vb) maliyetleri doğrudan azaltacak ve bu organizasyonlar için bir üretim hattının tamamen durdurulmasını da önleyecek. Çalışanların dönüşümlü eğitim almalarının önünü açacak. Doğru davranışı, risk almadan sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak öğretecek ve olası iş kazaları riskini de düşürecek. Bu sistemle online eğitim ve sanal gerçeklik deneyimleri ilk kez bir araya getiriliyor. Endüstri 4.0 döneminin iş güvenliği eğitimlerine de bu yakışır diye düşünüyoruz” dedi.

İŞ KALİTESİNİ ARTIRACAK

Let-X İSG Eğitimi’nin yaşayan, canlı bir ürün olduğunun altını çizen Oğuzata şöyle konuştu: “Let-X İSG eğitimi çalışanda önemli değişimler sağlayacak. Teorik eğitimi kullanıcı deneyimiyle buluşturan Let-X, bilgiyi davranışa ve deneyime dönüştürmeye katkı sağlarken iş dünyasında uzmanlaşmayı hızlandıracak ve iş kalitesini artıracak. Çalışan, VR ile gerçekçi ve güvenli bir ortamda tehlikeli veya çok tehlikeli durumları deneyimleyerek, gerçek yaşamda benzer durumlarla karşılaştığında hızlı ve doğru aksiyon alabilecek.”

GERÇEKÇİ SENARYOLARLA UYGULANABİLECEK

“VR Deneyim Modülü ile öğrenilen bilgiler, gerçekçi çalışma ortamında gerçekçi senaryolarla uygulanabilecek. Uygulama modülleri, iş yaşamında hata payının sıfıra indirilmesinde önemli rol oynayacak. Eğitimler bu platform sayesinde yüzde 95’e kadar daha verimli geçecek, çalışanların dijitalleşmeye yönelik önyargıları da yıkılacak. Ayrıca VR teknolojisini kullanırken hareket etmeye bağlı olarak sıklıkla görülen baş dönmesi sorunu, kullandığımız yeni teknoloji sayesinde olmayacak. Güvenli ve ekonomik bir yolla, kanayan bir yara olan iş kazalarını minimize etmek istiyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA