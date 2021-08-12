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ODTÜ temizlik malzemesi alım ihalesine çıkıyor

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ değişik kalemlerde temizlik malzemesi alım ihalesine çıkıyor. İhale 2 Eylül’de yapılacak.
ODTÜ temizlik malzemesi alım ihalesine çıkıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ODTÜ değişik kalemlerde temizlik malzemesi alım ihalesine çıkıyor. 

17 kalem temizlik malzemesinin satın alınacağı ihale 2 Eylül’de yapılacak. 

Başvurular “ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Satınalma Müdürlüğü” adresine yapılacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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