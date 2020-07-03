  • BIST 117.211
  • Altın 391,240
  • Dolar 6,8481
  • Euro 7,6958
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi işletmelerin kira ve aidat başta olmak üzere bir dizi sorunu çözüme kavuşturuldu.
ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'ne kayıtlı olarak ODTÜ Kampüsü içinde faaliyet gösteren ticari işletmeleri geçen hafta ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini anımsattı.

Ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü ziyaret edip, işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardığını bildiren Baran, aradan geçen kısa sürede Kök'ün talimatıyla tarafların bir araya geldiğini ve sorunların çoğuna çözüm üretildiğini aktardı.

Baran, bu süreçte yeme içme işiyle iştigal eden işletmelerin desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Bunların arasında kantin işletmecileri de var. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler devam eden sorunların baskısını da hissediyordu. Çözüm için harekete geçtik ve üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık. ODTÜ Rektörü Sayın Kök'e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ODTÜ yönetiminin örnek biçimde çözüm ürettiği kantin işletmecilerine ilişkin sorunların diğer üniversitelerde devam ettiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde bütün üniversitelerde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin kantin işletmecisi için sorun devam ediyor. Üniversitelerimiz İçişleri Bakanlığı ve YÖK'ün kararıyla kapatıldı. Hala da açılmış değil. Açık olmayan üniversitelerde de kantinlerin iş yapabilmesi mümkün değil. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bu sorunun çözümü için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tufan Büyükuzun'u ziyaret etmek istiyoruz."

İşletmelerin çözülen sorunları
Baran'ın açıklamasında, ODTÜ'deki işletmelerin çözüme kavuşan sorunlarına ilişkin şu bilgi yer aldı:

"Sözleşmelerin yıllık yerine 3 yıllık süreyle yapılması karara bağlandı. Pandemi süreci içerisinde yenilenen kira sözleşmelerinde geriye dönük borçların ödenme zorunluluğu kaldırıldı. İşletmelerin ödediği ısınma bedelleri gözden geçirilecek. ODTÜ çarşısı içerisinde yer alan işletmelerden pandemi süreci boyunca aidat alınmaması kararlaştırıldı. Kampüs içerisinde yer alan işletmelerin sağlık ya da diğer nedenlerle devir yapmak istemeleri halinde, gerekçelerini belgelemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devir hakkının yolu açıldı. Kampüs içerisinde yapılan paket servisler için gece 02.00'ye kadar verilen izin, saat 23.00'e çekildi. İşletmelerden ODTÜ kampüsüne giriş kartı için alınan ücret indirildi. Rektörlük tarafından yılda bir kez belirlenen fiyat listelerinin dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez güncellenmesi kabul edildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜGVA'dan Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası03 Temmuz 2020 Cuma 11:17
  • Fransa'yı sarsan istifa03 Temmuz 2020 Cuma 11:16
  • HSK bazı mahkemelerin yargı alanlarını yeniden belirledi03 Temmuz 2020 Cuma 11:15
  • 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası03 Temmuz 2020 Cuma 11:13
  • Van'da batan tekne ile ilgili yeni gelişme03 Temmuz 2020 Cuma 10:43
  • İçişleri Bakanlığı: 2020'nin ilk 6 ayında 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir03 Temmuz 2020 Cuma 10:39
  • Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor03 Temmuz 2020 Cuma 10:12
  • OHAL Komisyonu başvuruların yüzde 85'ini sonuçlandırdı03 Temmuz 2020 Cuma 10:09
  • Memurlar ve memur emeklileri dikkat: İşte maaşlara yansıyacak zam03 Temmuz 2020 Cuma 10:09
  • İstanbul Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne operasyon03 Temmuz 2020 Cuma 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti