ODTÜ’lü Araştırma Görevlisi Berkay Özbek'ten hayati buluş

ODTÜ’lü Araştırma Görevlisi Berkay Özbek, kalp pilleri için kendi enerjisini üretip batarya ihtiyacını ortadan kaldıracak bir sistem tasarladı.

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Berkay Özbek ; kalp pilleri için kendi enerjisini üretecek ve batarya ihtiyacını ortadan kaldıracak bir sistem tasarımı hedeflediği projesiyle TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

KALP PİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE GEREK KALMAYACAK

Merak uyandıran proje ile düşük frekanslı kalp atışlarındaki hareketten üretilecek enerjiyle çalışacak cihaz sayesinde, her 8-12 yılda bir yeni kalp pili takılması zorunluluğu ortadan kalkması hedefleniyor. Yani hastanın her kalp atışı kalp pilini şarj edecek. Kalbin elektriksel ileti sisteminin herhangi bir bozukluk nedeniyle kesintiye uğradığı kişilerde ritmik elektriksel uyarılar üreterek kalbin düzenli bir biçimde çalışmasını sağlanacak. Böylelikle hayati risklerin önüne geçilmiş olacak.

ÜRETİLEN ENERJİ DOKULARA ZARAR VERMEYECEK

Tasarım aşamasındaki sistem, biyo-uyumlu, esnek ve sitotoksik etkisi bulunmayan bir substrat (etkilenen madde) üzerine konumlandırılacak ve kalbin sağ ve sol karıncığı arasındaki epicardium (kalbin dış tabakası) katmanına entegre edilecek. Bu sayede sistem, normal kalp operasyonunu etkilemeden ve çevre dokulara zarar vermeden enerji üretebilecek. Böylece kalp pili kullanan hastalar tekrar bir operasyon geçirmek zorunda kalmayacak.

PROJEYE ÇALIŞMALARINA DOKTORA EĞİTİMİNDE BAŞLAYACAK

Özbek, uzun vadede sinirsel uyarım yapabilen, kalbin EKG verisini çıkarıp kablosuz olarak dışarıya sağlayabilen ve kendi enerjisini üretebilen bütün kalp pili sistemi tasarımını hedeflediği proje çalışmalarına doktora eğitimi ile başlamayı planlıyor.

TÜBİTAK 1512 PROJEYİ DESTEKLİYOR

TÜBİTAK 1512 kapsamında desteklenmeye hak kazanan tasarım aşamasındaki projenin hayata geçeceği tarih merakla bekleniyor. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği-Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile; girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri destekleniyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-