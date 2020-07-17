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Ödül Parası ile Dünya Turu

Ödül Parası ile Dünya Turu
Engin Altan Düzyatan'ın geçtiğimiz yıl sunduğu yarışma programında 150 bin TL para ödülü kazanan genç gezgin Alihan Kuşaklı, dünyayı keşfe çıktı.  Şimdiye kadar 3 kıtaya adım atan seyyah, şu an Ekvador’u geziyor. Gezginin bir sonraki durağı ise Meksika.

TRT 1'de Engin Altan Düzyatan'ın geçtiğimiz yıl sunduğu 3'te 3 Tarih programında 150 bin lira para ödülü kazanan 30 yaşındaki Alihan Kuşaklı, dünyayı gezmeye başladı.

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Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olduğu öğrenilen genç gezgin Alihan Kuşaklı, şimdiye kadar Afrika, Asya ve Amerika kıtasındaki pek çok ülkeyi tek başına dolaştı.

Genç seyyah, şu an Güney Amerika ülkelerinden Ekvador’un tarihi ve turisttik yerlerini keşfediyor.

Gezgin, gittiği ülkelerde günübirlik işlerde çalışarak para kazanmayı da ihmal etmiyor. Kuşaklı masraflarının bir kısmını bu şekilde çıkarıyor.

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Pandemi sürecinde bile dünyayı keşif yolculuğuna ara vermeyen gezginin bir sonraki durağının ise Meksika olduğu öğrenildi.

50’ye yakın ülkeyi gezen genç seyyahın bundan sonraki gezi rotaları ve dünya gezisini ne zaman sonlandıracağı ise merak ediliyor.

İLKSAYFA-

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