Ödüller sahiplerini buldu

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve ESYAV Gençlik Birimi tarafından gerçekleştirilen ‘Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması’nda ödül sahipleri belli oldu.

Yarışmada Birinciliği ‘Kurt’ Fotoğrafıyla Doğanay Vural Kazandı.

Jüri üyeliklerini Çağatay Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Karabuğa, Orhangazi Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Züleyha Yılmaz, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve ESYAV Temsilcisi Serkan Demir’in yaptığı yarışmada birinciliği Doğanay Vural’ın Kızılcaören Yaylası’nda çektiği ‘Kurt’ fotoğrafı aldı. Alparslan Ali Baykurt, Alicin Kanyonu’nda çektiği fotoğrafı ile ikinci olurken üçüncülüğü de ‘Işıkdağı Karagöl’ fotoğrafı ile Halis Hatipoğlu aldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “İlçemizin 4 mevsimi birbirinden güzel Kızılcahamam’ın tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen yarışmamızda Kızılcahamam için yollara düşen, emek sarf eden ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kızılcahamam’ın tarihi zenginliği, doğal güzellikleriyle yılın her gününde ve günün her anında insanlara adeta görsel bir şölen sunduğunu ifade eden Başkan Acar, “Bu görselliği ve güzellikleri bir taraftan herkese anlatmak, diğer taraftan da bir arşiv niteliğinde tarihe kayıt ve not olarak düşürebilmenin en güzel yolu fotoğraf sanatı. Biz Kızılcahamam Belediyesi olarak bu sanatı ilçemiz için en doğru şekilde kullanabilmek için bu yarışmaları organize etmeye devam edeceğiz. Katılım sayıları ve gelen fotoğrafları gördükçe hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza, yarışmaya destek veren Sayın Kaymakamımız Can Aksoy’a ve ESYAV Gençlik Birimi’ne çok teşekkür ediyorum. Derece kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Yarışma neticesinde 1. olan Doğanay Vural tam altın, 2. olan Alparslan Ali Baykurt yarım altın ve 3. olan Halis Hatipoğlu da çeyrek altın kazandı.