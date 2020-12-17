  • BIST 1.399
  • Altın 466,673
  • Dolar 7,6884
  • Euro 9,4253
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Ödüller sahiplerini buldu

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam Kaymakamlığı ve ESYAV Gençlik Birimi tarafından gerçekleştirilen ‘Yöremizi Farketme Zamanı Fotoğraf Yarışması’nda ödül sahipleri belli oldu. 
Ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada Birinciliği ‘Kurt’ Fotoğrafıyla Doğanay Vural Kazandı.

Jüri üyeliklerini Çağatay Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Karabuğa, Orhangazi Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Züleyha Yılmaz, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve ESYAV Temsilcisi Serkan Demir’in yaptığı yarışmada birinciliği Doğanay Vural’ın Kızılcaören Yaylası’nda çektiği ‘Kurt’ fotoğrafı aldı. Alparslan Ali Baykurt, Alicin Kanyonu’nda çektiği fotoğrafı ile ikinci olurken üçüncülüğü de ‘Işıkdağı Karagöl’ fotoğrafı ile Halis Hatipoğlu aldı.

5f5797ff-4c58-4928-8648-4505e659d9a1.jpg

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “İlçemizin 4 mevsimi birbirinden güzel Kızılcahamam’ın tüm güzelliklerini fotoğraf sanatçılarının objektifinden gözler önüne sermek amacıyla düzenlenen yarışmamızda Kızılcahamam için yollara düşen, emek sarf eden ve yarışmaya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kızılcahamam’ın tarihi zenginliği, doğal güzellikleriyle yılın her gününde ve günün her anında insanlara adeta görsel bir şölen sunduğunu ifade eden Başkan Acar, “Bu görselliği ve güzellikleri bir taraftan herkese anlatmak, diğer taraftan da bir arşiv niteliğinde tarihe kayıt ve not olarak düşürebilmenin en güzel yolu fotoğraf sanatı. Biz Kızılcahamam Belediyesi olarak bu sanatı ilçemiz için en doğru şekilde kullanabilmek için bu yarışmaları organize etmeye devam edeceğiz. Katılım sayıları ve gelen fotoğrafları gördükçe hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu yaşatan tüm vatandaşlarımıza, yarışmaya destek veren Sayın Kaymakamımız Can Aksoy’a ve ESYAV Gençlik Birimi’ne çok teşekkür ediyorum. Derece kazanan  arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

7dda6b19-7b1f-4d8c-9638-6dc757c9b5aa.jpg

Yarışma neticesinde 1. olan Doğanay Vural tam altın, 2. olan Alparslan Ali Baykurt yarım altın ve 3. olan Halis Hatipoğlu da çeyrek altın kazandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralı köpeğe sevgi dolu bakım17 Aralık 2020 Perşembe 02:30
  • Kahramankazanlı halterciler Türkiye’yi gururlandırdı17 Aralık 2020 Perşembe 01:32
  • EGO'da koltuklar değişiyor17 Aralık 2020 Perşembe 00:31
  • Mamak’ta yatırımlar son sürat sürüyor16 Aralık 2020 Çarşamba 05:37
  • Büyükşehir Konutları satışa hazır16 Aralık 2020 Çarşamba 04:28
  • Çinçin’in madalya avcısı16 Aralık 2020 Çarşamba 03:30
  • İlk kültür evi tamamlandı16 Aralık 2020 Çarşamba 02:32
  • Ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlatıldı16 Aralık 2020 Çarşamba 01:29
  • Belediye Personeline “Kendi Hayatınızın Lider Ol” Semineri16 Aralık 2020 Çarşamba 00:32
  • Sokak hayvanları unutulmuyor16 Aralık 2020 Çarşamba 00:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti