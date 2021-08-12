Ödüllü şef Akkor, Altınbaş Üniversitesi Gastronomi bölümünde

Osmanlı ve Anadolu mutfağı konusunda duayen isimlerden olan Yunus Emre Akkor, TV programlarının yanı sıra yayınladığı kitaplar ve aldığı ödüllerle de gastronomi sektöründe adından söz ettiriyor.

Dünya mutfaklarının yanı sıra Osmanlı ve Anadolu mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılması konusunda bir sorumluluk üstlenen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi bölümü, bu alandaki deneyimi ve kapsamlı araştırmaları ile tanınan ünlü şef Yunus Emre Akkor’u öğretim üyesi olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Şef Akkor, 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle üniversitede, "Osmanlı Mutfağı ve Yemek Kültürü" dersini verecek.

İLK DERSTE BİR OSMANLI MUTFAĞI KLASİĞİ OLAN 'MASTABE' YAPILDI

Son kitabı 'Kayseri Mutfağı' ile yemek kitaplarının nobeli olarak bilinen Gourmand Cook Book Awards’de dünyanın en iyisi ödülünü alan Akkor, aynı zamanda Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2'de 5 sezondur yayınlanan programında Osmanlı mutfak tarihinin izlerini sürmeye devam ediyor.

GASTRONOMİ BİR ÜLKENİN DEĞERLERİNİ ANLATMANIN EN LEZZETLİ YOLU

Üniversite tercih döneminde Altınbaş Üniversitesi’nin Gayrettepe’de bulunan Gastronomi bölümünün mutfağını ziyaret eden ünlü şef, ilk dersini kendisiyle tanışmaya gelen bölüm öğrencileriyle birlikte yaptı. Öğrenciler, Osmanlı mutfağının önemli lezzetlerinden, sağlıklı ve doyurucu bir yemek olan Mastabe'nin püf noktalarını ünlü şeften öğrendi.

15. yy’dan Osmanlı Mutfağı kayıtlarına girmiş ilk soğuk yemek. Şef Akkor ve öğrencilerin bu lezzetli dersine, üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da eşlik etti. Böylesine keyifli bir mutfak deneyimini Şef Yunus Emre Akkor ve öğrencilerle birlikte yaşamaktan büyük keyif aldığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, "Gastronomi, bir ülkenin geçmişini, değerlerini anlatmanın en lezzetli yolu. Bu yolda biz de genç şef adaylarımızı gastronominin her alanında yetiştirip sektöre hazırlamak istiyoruz. Kendi öz mutfaklarının kıymetini bilsinler ve bu değerleri kendi yaratıcılıkları ile birleştirip dünyaya açılsınlar. Değerli Şefimiz Yunus Emre Akkor’un katkılarını bu noktada çok önemsiyoruz" dedi.

“FARK YARATACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Şef Yunus Emre Akkor, uzmanlaşmış olduğu alan ve dünya mutfak kültürüne dair bilgi ve deneyimlerini öğrenciler ile paylaşacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyi yemek yapmak şifa sunmaktır diyen Şef Akkor, "Osmanlı şefleri tariflerinin çalınacağını düşünerek bazı bilgileri yazılı kayda geçirmemişler. Bunların birçoğu yitip gitmiş. Biz bunları araştırıp gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak durumundayız. Üretimde geleneği yer vermeyen hiçbir şey evrenselliği yakalayamaz. Altınbaş Üniversitesinin Gastronomi bölümünde şef adayı öğrencilerimizle yapacağımız çalışmalarla gerçekten fark yaratacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.