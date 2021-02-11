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Odun ateşinde 8 saatte pişen keşkek için patent başvurusu

Çorum'un İskilip ilçesinde Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan, odun ateşinde 8 saatte pişirilen ve UNESCO'nun ‘Somut olmayan kültürel miras’ listesinde yer alan Ramazan keşkeği için patent başvurusu yapıldı.
Odun ateşinde 8 saatte pişen keşkek için patent başvurusu

Çorum mutfağının meşhur lezzetlerinden olan Ramazan keşkeği, hem özel günlerin hem de Ramazan ayının vazgeçilmez yemeklerinden biri. İskilip Belediye Başkan Ali Sülük, bu vazgeçilmez lezzete patent almak için Türk Patent Kurumu’na başvuru yapıldığını belirtti. Manevi ve kültürel değerlere sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Sülük, “İlçemizin zengin mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan, İskilip Ramazan keşkeğimiz için patent başvurusunda bulunuyoruz. Daha önce patentini almış olduğumuz İskilip dolması ve turşunun ardından İskilip Ramazan keşkeğimiz için başvuruda bulunduk. Patent başvuru işlemini tamamladıktan sonra, patentimizi alarak ilçemizin yemek kültürünü dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. İlçemize özgü lezzetler ve ürünler için gerekli patent çalışmalarını yapıp, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız” dedi.

ODUN ATEŞİNDE 8 SAATTE PİŞİYOR

Güveçlerde hazırlanan bu yöresel lezzet, odun ateşinde tam 8 saat pişiriliyor. 1 su bardağı keşkeklik yarma, 1 yemek kaşığı tereyağı, 350 gram dana eti, 1 kuru soğan, 1 tatlı kaşığı salça, yeteri kadar tuzu çömleğin içine koyan ustalar, daha sonra bu lezzeti sabah saatlerinde odun ateşiyle yakılmış fırına veriyor. Akşam saatlerine kadar fırında pişen keşkek, 8 saatin sonunda yemeye hazır hale geliyor. Güveçte servis edilen Ramazan keşkeği olmazsa olmaz İskilip turşusu eşliğinde yeniliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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