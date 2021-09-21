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OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

OECD yayımladığı ara dönem ekonomik görünüm raporunda, Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 8,4'e yükseltirken sene sonu enflasyon tahminini de yüzde 17,8'e çıkardı.
OECD Türkiye büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkardı. Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16'dan yüzde 17,8'e yükseltti.

2022 için Türkiye büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 3,1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8'den 15,7'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini Eylül ayında yaıymladığı raporla yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkarmıştı.

Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin yüzde 6,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Euro Bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya ve Güney Afrika ekonomileri için ise büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

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