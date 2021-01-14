  • BIST 1.562
  • Altın 437,204
  • Dolar 7,3805
  • Euro 8,9710
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 tahminini yukarı yönlü revize etti

OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Ekonomik İnceleme Raporu'nda, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 0,2 daralacağını, 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.
OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 tahminini yukarı yönlü revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 daralma beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,2'ye revize etti.

OECD’nin Türkiye hakkında her iki yılda bir hazırlanan “Ekonomik İnceleme Raporu” yayınlandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk dalgasının ardından yaşanan toparlanmanın güçlü olduğuna ancak ekonominin ters rüzgarlarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen raporda, salgının ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha sonra ortaya çıktığı ancak keskin olduğu aktarıldı.

Sağlık altyapısına övgü
Raporda, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı ve hedefli kısıtlamalar sayesinde Kovid-19 salgınının ilk dalgasında vaka sayılarını etkili bir şekilde kontrol altına almayı başardığı kaydedildi.

Yetkililerin kurumsal likiditeyi, istihdamı ve hane halklarının gelirlerini korumak için bol miktarda mali destek sağladığının hatırlatıldığı raporda, mali politikaların büyük bir kredi genişlemesini teşvik ettiği ifade edildi.

Raporda, Türkiye'nin nispeten mütevazi sosyal güvenlik ağları ve artan kurumsal borçları göz önüne alındığında, Kovid-19 krizinden tam bir toparlanmanın sağlanmasının zaman alacağının beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin Kovid-19 krizine sağlam kamu maliyesiyle girdiğine işaret edilen raporda, salgının para politikası zorluklarını artırdığı aktarıldı. Raporda, "Ekonominin girişimci gücü, zorlu makro ekonomik koşullar ve bölgesel jeopolitik gerilimler altında bile dikkati çekicidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının üretken sektörlerdeki finansal baskıları artırdığının altı çizilen raporda, Türk firmalarının ileri dijital teknolojileri benimsemede geride kaldığı uyarısında da bulunuldu.

Büyüme tahmini, 2021 için aşağı, 2022 için yukarı yönlü revize edildi
Raporda, Türk ekonomisine ilişkin beklentilere de yer verildi.

Buna göre, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 0,2 küçüleceği, 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

OECD, 1 Aralık'ta yayımlanan Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türk ekonomisinin 2020'de yüzde 1,3 daralacağını, 2021'de yüzde 2,9 ve 2022'de 3,2 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu. Ülkedeki ortalama enflasyonun 2021'de yüzde 12 ve 2022'de ise yüzde 10 olacağı tahmin edildi.

Türkiye'deki işsizlik oranının da 2020'de yüzde 13,2, 2021'de yüzde 13,7 ve 2022'de yüzde 14,5 olacağı öngörüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pakdemirli: 2020'nin 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı yüzde 4,3 artırdık14 Ocak 2021 Perşembe 13:00
  • Bakan Pekcan: Geçen yıl 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik14 Ocak 2021 Perşembe 12:50
  • Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı14 Ocak 2021 Perşembe 12:49
  • Sanayide enerji verimliliğinin artırılması için 'dijitalleşme' kilit rolde14 Ocak 2021 Perşembe 12:49
  • Fitch Ratings Türkiye’de büyümenin hız kazanmasını bekliyor14 Ocak 2021 Perşembe 11:22
  • Kovid-19 salgını Latin Amerika ve Karayip ekonomilerine ağır darbe vurdu14 Ocak 2021 Perşembe 11:21
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Bankalar faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli14 Ocak 2021 Perşembe 11:21
  • Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı14 Ocak 2021 Perşembe 11:19
  • Tarım ÜFE Aralık 2020'de aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 21,24 arttı14 Ocak 2021 Perşembe 11:18
  • Borsa güne yükselişle başladı14 Ocak 2021 Perşembe 10:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti