Off-road Türkiye Şampiyonası Temmuz’a ertelendi

19 - 20 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak olan Off-road Türkiye Şampiyonasının Birinci etabı pandemi sebeplerinden dolayı 10.11 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Andoff, Türk Off ve wolf team ekibi Kızılcahamam'da yapılacak olan yarış pistini yerinde inceledi.

Andoff üyesi Cafer Sarıaltın yaptığı açıklamada, “Ankara Off-Road kulübü olarak Ankara'nın güzel ilçesi Kızılcahamam'da 10 - 11 Temmuz Petlas Türkiye Off-road şampiyonasınin birinci ayağını yapacağız iki tane etabımız var. Biri orman etabı 12 km oluşan diğeri ise seyirci etabı banklardan oluşan 1.7 km olarak bugün Kızılcahamam belediye başkanımız ve Kızılcahamam kaymakamımız ile birlikte off-road yarış pist alanını denetledik. Off-road yaris etabında olması gerekenlerini güvenliğini istişare ettik” dedi.

Başkan Acar ise yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, Biliyorsunuz bu yıl Petlas Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonasının ilk ayağını ilçemizde gerçekleştireceğiz. 10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan yarışta tüm gözler cennet ilçemiz Kızılcahamam’da olacak. Heyecanla beklediğimiz yarışın son hazırlıklarını, Kaymakamımız Sn. Can Aksoy, Belediye Başkan Yardımcımız Yılmaz Özbek ve Off-road yetkililerimiz ile pist alanında inceledik. Tüm yarış severleri 10-11 Temmuz’da Kızılcahamam'a bekliyoruz” dedi.