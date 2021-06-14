  • BIST 1.454
  • Altın 506,303
  • Dolar 8,4003
  • Euro 10,1827
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Off-road Türkiye Şampiyonası Temmuz’a ertelendi

19 - 20 Haziran'da Kızılcahamam'da yapılacak olan Off-road Türkiye Şampiyonasının Birinci etabı pandemi sebeplerinden dolayı 10.11 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.
Off-road Türkiye Şampiyonası Temmuz’a ertelendi

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek ve Andoff, Türk Off ve wolf team ekibi Kızılcahamam'da yapılacak olan yarış pistini yerinde inceledi.
Andoff üyesi Cafer Sarıaltın yaptığı açıklamada, “Ankara Off-Road kulübü olarak Ankara'nın güzel ilçesi Kızılcahamam'da 10 - 11 Temmuz Petlas Türkiye Off-road şampiyonasınin birinci ayağını yapacağız iki tane etabımız var. Biri orman etabı 12 km oluşan diğeri ise seyirci etabı banklardan oluşan 1.7 km olarak bugün Kızılcahamam belediye başkanımız ve Kızılcahamam kaymakamımız ile birlikte off-road yarış pist alanını denetledik.  Off-road yaris etabında olması gerekenlerini güvenliğini istişare ettik” dedi.

dsc_2278.jpg

Başkan Acar ise yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, Biliyorsunuz bu yıl Petlas Türkiye Ulusal Offroad Şampiyonasının ilk ayağını ilçemizde gerçekleştireceğiz. 10-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan yarışta tüm gözler cennet ilçemiz Kızılcahamam’da olacak. Heyecanla beklediğimiz yarışın son hazırlıklarını, Kaymakamımız Sn. Can Aksoy, Belediye Başkan Yardımcımız Yılmaz Özbek ve Off-road yetkililerimiz ile pist alanında inceledik. Tüm yarış severleri 10-11 Temmuz’da Kızılcahamam'a bekliyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa Çalı Güreşleri’nden Şampiyonluk Geldi15 Haziran 2021 Salı 00:24
  • Kanalizasyon hattı yenileniyor  15 Haziran 2021 Salı 00:22
  • Altındağ Belediyesi'nden hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek15 Haziran 2021 Salı 00:20
  • Ankara'da usulsüz arazi satışı operasyonu: 30 gözaltı14 Haziran 2021 Pazartesi 12:50
  • Toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor14 Haziran 2021 Pazartesi 04:22
  • Oyaca ve Hasanoğlan’da ANKARAKART dönemi 14 Haziran 2021 Pazartesi 03:21
  • Kaymakam Can Aksoy, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı yerinde incelediler14 Haziran 2021 Pazartesi 00:25
  • Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı14 Haziran 2021 Pazartesi 00:24
  • Başkan Oğuz’un minik misafirleri14 Haziran 2021 Pazartesi 00:23
  • Sınav öncesi motivasyon semineri14 Haziran 2021 Pazartesi 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti