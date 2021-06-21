Off-Road’un kalbi Kızılcahamam’da

2021 Petlas Türkiye Ulusal off-road şampiyonası Ankara Off-Road Kulübü (ANDOFF) tarafından 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek.

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. Ayak Yarışı, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü ANDOFF tarafından Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi katkıları ile 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Kızılcahamam Merkez ve Demirciören bölgelerinde organize edilecektir.

Yarış hafta sonu 9 Temmuz 2021 Cuma saat 10:00 da idari ve teknik kontrollerle başlayacak.



Geçtiğimiz sezon Pandemi döneminde ara verilen Off Road heyecanı Kızılcahamam’da geri dönüyor. 9 Temmuz Cuma Teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak yarış hafta sonunda, 10 Temmuz Cumartesi yeni oluşturulan 12 km’lik orman etabı (hız etabı) geçilirken,



Yarışın ikinci günü 11 Temmuz Pazar 1.7 km ‘lik engel etabı (seyirci etabı) ile müthiş yarış tamamlanacak ve kazanan ekipler belli olacak.



Şampiyonanın EN YENİ VE ZORLU PARKURU KIZILCAHAMAM’da



Türkiye’nin lastiği Petlas’ın Ana Sponsorluğu’nda Kızılcahamam Belediyesi ev sahipliğinde ile düzenlenecek şampiyona ilk yarışına Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türk Off ve Wolf Team kulüpleri destek olurken, direktörlüğünü ve hazırlığını Turhan Yalçın ile ekibinin yaptığı yarışın ilk kez koşulacak etapları da Türkiye'de yapılan en zorlu ve seyir zevki en yüksek etaplar olma özelliğini taşıyor.



ANDOFF bünyesindeki tecrübeli ve yeni başlayan isimlerin görev alacağı bu yarış aynı zamanda eğitim yarışı olacak.