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Ofislerinde arama yapılan Barcelona'da eski başkan Bartomeu ve üç yönetici gözaltına alındı

Görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddialarıyla suçlanan Barcelona Kulübünün eski yöneticileri hakkındaki soruşturma yaklaşık bir yıldır devam ediyor.
Ofislerinde arama yapılan Barcelona'da eski başkan Bartomeu ve üç yönetici gözaltına alındı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ile onun döneminde görev yapan üç yönetici, haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, kulübe bağlı ofislerde polisin arama yaptığı bildirildi.

Barcelona 13 numaralı mahkemesinin kararıyla, 2014-2020 yılları arasında kulüp başkanı olan Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişi (Oscar Grau, Roman Gomez Ponti ve Jaume Masferrer) bu sabah evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Nou Camp Stadı'nın yanında olan Barcelona Kulübünün ofislerinde polisin arama yaptığı, kulüp çalışanlarının dahi içeriye alınmadığını belirtildi.

Görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddialarıyla suçlanan Barcelona Kulübünün eski yöneticileri hakkındaki soruşturma yaklaşık bir yıldır devam ediyor.

İspanyol basınında "Barçagate" olarak adlandırılan soruşturmada, Bartomeu ve diğer yöneticilerin kendi itibarlarını korumak adına, aralarında Lionel Messi ve Gerard Pique'nin de olduğu kulübün mevcut ve eski bazı futbolcuları ile yöneticilerine karşı sosyal medya aracılığıyla karalama kampanyası başlattıkları iddia ediliyor.

Barcelona'nın 2017 sonunda 13 Ventures adlı bir firmayla anlaşarak yılda 1 milyon avro karşılığında sosyal medya aracılığıyla bazı kişiler hakkında karalama kampanyası başlattığı ileri sürülürken, konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının ardından bu firma ile sözleşmesini fesheden Katalan kulübü iddiaları reddetmişti.

Barcelona'da Bartomeu ve yönetim kurulunun Ekim 2020'de istifasının ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Mart Pazar gününe ertelenen Barcelona'daki kulüp başkanlığı seçiminde Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa yarışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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