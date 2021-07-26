Öfke seni kontrol etmeden önce sen onu kontrol et

Hepimiz öfkenin ne olduğunu biliyoruz ve hepimiz onu hissettik: ister kısa süreli bir sıkıntı olarak, ister tam teşekküllü bir öfke olarak.

Öfke tamamen normal, genellikle sağlıklı, insani bir duygudur. Ancak kontrolden çıkıp yıkıcı hale geldiğinde sorunlara, kişisel ilişkilerinizde ve genel yaşam kalitenizde sorunlara yol açabilir. Ve tahmin edilemez ve güçlü bir duygunun insafına kalmış gibi hissetmenizi sağlayabilir.

Açıklanamayan öfke başka sorunlar yaratabilir. Pasif-agresif davranış (insanlarla doğrudan yüzleşmek yerine nedenini söylemeden dolaylı olarak onlara karşılık verme) veya sürekli olarak alaycı ve düşmanca görünen bir kişilik gibi patolojik öfke ifadelerine yol açabilir. Sürekli başkalarını aşağılayan, her şeyi eleştiren ve alaycı yorumlar yapan insanlar, öfkelerini yapıcı bir şekilde nasıl ifade edeceklerini öğrenemediler. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, pek çok başarılı ilişkiye sahip olmaları muhtemel değildir.

Kolayca öfkelenen insanlar genellikle bazı psikologların hayal kırıklığına karşı düşük tolerans dediği şeye sahiptir, yani basitçe hayal kırıklığına, rahatsızlığa veya sıkıntıya maruz kalmamaları gerektiğini düşünürler. İşleri adım adım ilerleyemezler ve durum bir şekilde adaletsiz görünüyorsa özellikle çileden çıkarlar: örneğin, küçük bir hatanın düzeltilmesi.

Bu insanları bu hale getiren nedir? Bunun bir nedeni genetik veya fizyolojik olabilir: Bazı çocukların asabi, alıngan ve kolayca öfkeli doğduklarına ve bu belirtilerin çok erken yaşlardan itibaren mevcut olduğuna dair kanıtlar vardır. Bir diğeri sosyokültürel olabilir. Öfke genellikle olumsuz olarak kabul edilir; bize kaygıyı, depresyonu veya diğer duyguları ifade etmenin doğru olduğu, ancak öfkeyi ifade etmenin doğru olmadığı öğretildi. Sonuç olarak, onunla nasıl başa çıkacağımızı veya yapıcı bir şekilde kanalize etmeyi öğrenmiyoruz.

Deneyebileceğiniz bazı basit adımlar:

Diyaframdan derin nefes alın; göğsünden nefes almak seni rahatlatmaz. Nefesinizin "bağırsağınızdan" çıktığını hayal edin. "Rahatla", "sakin ol" gibi sakin bir kelimeyi veya ifadeyi yavaşça tekrarlayın. Derin nefes alırken bunu kendinize tekrarlayın. Görüntüleri kullanın; ya hafızanızdan ya da hayal gücünüzden rahatlatıcı bir deneyim hayal edin. Yorucu olmayan, yavaş yoga benzeri egzersizler kaslarınızı gevşetebilir ve daha sakin hissetmenizi sağlayabilir.

Bu teknikleri günlük olarak uygulayın. Gergin bir durumda olduğunuzda bunları otomatik olarak kullanmayı öğrenin.



