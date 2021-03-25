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Öfkeli kadın, otomobilin camını taşla patlattı

Öfkeli kadın, otomobilin camını taşla patlattı
Antalya'da bir kadın, taşla, tartıştığı erkek arkadaşı olduğu tahmin edilen kişinin otomobilinin ön camını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın ile erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, kaldırımdan basketbol topu büyüklüğünde bir taş aldı. O sırada erkeğe bağıran kadın, öfkeyle taşla otomobilin ön camına atıp patlattı. Çaresiz şekilde kadını izleyen adam, öfkelenip otomobilin camına kendisi de vurdu. Aracının arka camına tekme de atan adam, kadına bir şeyler söyledikten sonra aracına bindi ve araç içine sarkan camları ayağıyla vurarak dışarı attı. Önce kadın, ardından da erkek otomobiliyle sokaktan ayrıldı.

Yaşanan kavga ve kadının otomobilin camının taşla patlatma anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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