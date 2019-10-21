ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması’nın başvuruları başladı

ÖĞ-DER tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Irkçılık, Ayrımcılık, Ötekileştirme” temalı kısa film senaryo yarışmasının başvuruları başladı.

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kısa Film Senaryo Yarışması’nın başvuruları başladı. Bu yıl “Irkçılık, Ayrımcılık, Ötekileştirme” temasıyla herkese açık olarak başlatılan yarışmada, beğenilen senaryolar ödüllendirilecek.

BOL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Son katılım tarihinin önümüzdeki 16 Mayıs olarak belirlendiği yarışmanın jüri üyeleri, son katılım tarihinden sonra açıklanacak. Yarışmada birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilirken iki kişiye de biner lira mansiyon ödülü takdim edilecek. Ödül alan herkese 1 yıllık Milli Şuur Dergisi aboneliği ücretsiz yapılacak. Değerlendirme sonucu dereceye giren senaryolar hem kitaplaştırılacak hem de dernekçe filmleştirilecek. Katılımcılar, yarışmayla ilgili geniş bilginin de yer aldığı http://www.ogder.org/kisafilm.aspx adresinden başvuru yapabilecek.

SANAT YOLUYLA ELEŞTİRİLECEK

ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamada ırkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılıktan dolayı dünyada ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları sanat yoluyla eleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Sürücü, vicdanları yaralayan ırkçılık ve ayrımcılık gibi konuların zararlarına dikkat çeken kısa film senaryolarını ödüllendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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