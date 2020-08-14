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Oğlu öldürülen anne Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı

İkitelli'de 10 yıl önce evinin önünde bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın annesi Songül Alıcı, adalet arayışı nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya yalın ayak yürüyüşe başladı.
Oğlu öldürülen anne Ankara'ya yalın ayak yürümeye başladı

İkitelli'de 10 yıl önce evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı'nın (20) annesi Songül Alıcı, oğlunun öldürüldüğü tarih olan 14 Ağustos günü İkitelli'deki evinden Ankara'ya yalın ayak yürüyüş başlattı.

Oğlunun sokakta bıçaklanmasının ardından hastaneye ayakkabısız gittiği için Ankara'ya yalın ayak yürüyüş başlatan anne Songül Alıcı adalet için yürüdüğünü söyledi. Olaya karışanların hepsinin ceza alması gerektiğini ifade eden Alıcı, "Sesimi duyuramadım, bir anne olarak Ankara'ya Yargıtay'a yürüyeceğim. Sadece Celal Toprak ceza almamalıydı, yanındakiler de alsaydı. 9 kişiden neden bir kişi ceza alıyor. Çıplak ayakla yürümemin sebebi, oğlum çıplak ayakla hastaneye gittiği için ben de çıplak ayakla Ankara'ya yürüyorum." dedi.

Songül Alıcı, oğlunun bıçaklandığı noktada basın mensuplarına açıklama yaptıktan sonra yürüyüşe başladı. Benzinliklerde mola vererek yürüyüşü tamamlamayı planlayan Alıcı, oğlunun fotoğrafının basılı olduğu ve "Oğlumu katlettiler adalet istiyorum" yazılı bir tişört giyerek yola çıktı. Aykut Alıcı'nın katil zanlılarının yargılandığı davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklar beraat etmişti.

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