  • BIST 1.103
  • Altın 468,666
  • Dolar 7,4752
  • Euro 8,8562
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesini darp etti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu

Olay, saat 03.00 sıralarında Buca ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle beraber yaşadığı annesi M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., annesini darp etti. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girmek istedi fakat iddiaya göre A.T. elindeki bıçakla polisin eve girmesini önlemeye çalıştı. Biber gazı kullanan polis ekipleri, A.T.'yi etkisiz hale getirerek eve girdi. Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralandığı ileri sürülen talihsiz kadına müdahale bulundu. Ambulansa alınan M.T., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisi sürerken, polis tarafından etkisiz hale getirilen A.T. ise gözaltına alındı. Annesini darp etmediğini ileri süren A.T., ifadesinde annesinin yere düştüğünü ve düşme sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi. 

​Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜBİTAK 11 personel alacak14 Eylül 2020 Pazartesi 09:10
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Oruç Reis'in limana dönmesi rutin bir faaliyet14 Eylül 2020 Pazartesi 09:09
  • TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak14 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Dışişleri: GKRY ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırası Doğu Akdeniz’de barışa hizmet etmeyecek14 Eylül 2020 Pazartesi 09:07
  • İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı14 Eylül 2020 Pazartesi 09:06
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya geçmiş olsun telefonu14 Eylül 2020 Pazartesi 09:04
  • Hakkari'de biri turuncu listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi14 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
  • Çiftlik kredisi çekmek için aldığı kaz ve tavuklar açlık ve susuzluktan öldü13 Eylül 2020 Pazar 22:55
  • Bakan Akar: Macron'un öncülüğünde bir provokatif yaklaşım var13 Eylül 2020 Pazar 22:25
  • Konya'ya şehit ateşi düştü13 Eylül 2020 Pazar 21:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti