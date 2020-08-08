  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 32 °C
»

Oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu

MERSİN'in Anamur ilçesinde, oğlu ve torunları ile birlikte denize giren Döndü Küçük (57), akıntıya kapılarak, kayboldu. Küçük'ü arama çalışmaları sürüyor.
Oğlu ve torunlarıyla yüzen kadın, akıntıya kapılıp, kayboldu

Tatil yapmak için Ankara'dan Mersin'in Anamur ilçesine gelen Döndü Küçük, dün saat 16.00 sıralarında, Ören Burnu'ndaki kayalıklardan denize girdi. Oğlu ve iki torunu ile bir süre yüzen Küçük, akıntıya kapıldı. Oğlu ve torunları ise akıntıdan kayalıklara tutunarak, kurtuldu. Anne Küçük, gözden kaybolurken, adı öğrenilemeyen oğlu, Sahil Güvenlik ile jandarmayı aradı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ören Burnu açıklarında arama başlattı. Bugün de süren arama çalışmaları kapsamında, dalgıçlar kayalıklar ile kıyı şeridini kontrol ediyor.  

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında da aynı yerde Ayhan Şeker (49) ve bir kadın akıntıya kapılarak kaybolmuş, cesetleri 3 gün sonra Alanya Sahili'nde bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: Mersin Limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:39
  • Mersin'de Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:38
  • Dini istismar eden terör örgütlerine nefes aldırılmıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:36
  • Oktay ve Çavuşoğlu önderliğindeki Türk heyeti Beyrut'ta08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:31
  • Türk doktor adayından gururlandıran başarı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:26
  • Bodrum'da yine su borusu hattı patladı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:25
  • 7 asırlık yapı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:24
  • Tabelaya yuva yapan arılar yüzünden esnaf iş yerlerini açamadı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23
  • Mobilya fabrikasındaki yangın, 4 saatte söndürüldü08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:23
  • Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yılı kutlandı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti