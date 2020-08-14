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'Oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan artık çık gel'

Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ, "6 yıldır sesine hasretim. Oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan ve beni birazcık düşünüyorsan artık çık gel. Artık yeter, kaldıracak gücüm kalmadı." dedi.
'Oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan artık çık gel'

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 347. gününe girdi.

Oturma eylemini sürdüren annelerden Kamile Küçükdağ, evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Yaklaşık bir senedir eyleme devam ederek evlat mücadelesi verdiklerini anlatan Küçükdağ, sadece evlatları için eylem yaptıklarını başka bir amaçlarının olmadığını dile getirdi.

Çocukların yerinin anne ve babalarının yanı olduğunu kaydeden Küçükdağ, şöyle konuştu:

"6 yıldır oğlumun ne yaşadığını ne de öldüğünü biliyorum. 6 yıldır sesine hasretim. Oğlum beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan ve beni birazcık düşünüyorsan artık çık gel. Artık yeter, kaldıracak gücüm kalmadı. Kardeşin seni görmedi, her akşam senin için ağlıyor, dua ediyor. Burada hastalık, kış, yaz, oruç demeden seni arıyoruz ve senin peşini bırakmayacağız. Yavrum, sesine, kokuna hasretim. Artık yeter senin kağıt parçana bakmak istemiyorum, senin bedenine sarılmak istiyorum."

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için eyleme katılan baba Hacı Güger ise 347 gündür HDP İl binasında evlat nöbetinde olduklarını söyledi.

Güger, "Oğlum bu HDP binasından götürüldü. HDP binasından binlerce kişinin götürüldüğünü biliyorum. Maalesef elimiz kolumuz bağlı. Oğluma çağrım şudur, bir an önce bu yanlıştan dönsün, eve, kardeşlerinin yanına gelsin. Hiçkimse onu sahipsiz bırakmadı, ölene kadar da onun peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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