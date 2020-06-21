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'Oğlum bize kavuşsa her gün Babalar Günü olacak'

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan baba Süleyman Aydın, "HDP, Babalar Günü'nü bize zehir etmiş. Oğlum bize kavuşsa o zaman bize her gün Babalar Günü olacak." dedi.
'Oğlum bize kavuşsa her gün Babalar Günü olacak'

Diyarbakır'da ailelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 293. gününe girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak HDP il binası önünde eylemlerini ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile sürdüren aileler, kendilerine ulaştırılacak müjdeli haberi bekliyor.

Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Oğluna hasret olduğu için Babalar Günü'ne hüzünlü girdiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"HDP, Babalar Günü'nü bize zehir etmiş. Oğlum bize kavuşsa o zaman bize her gün Babalar Günü olacak. Eylemimizin ilk başından beri bizleri hiç yalnız bırakmayan başta sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, valimiz ve emniyet müdürümüz ile polis arkadaşların Babalar Günü'nü kutluyorum."

"Keşke oğlum burada olsaydı"
Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Kaçırıldığından beri oğlundan haber almadığını aktaran Begdaş, oğlu yanında olmadığı için Babalar Günü'ne üzüntülü girdiğini kaydetti.

Begdaş, şöyle konuştu:

"Oğlum geçen sene ablasıyla beraber Babalar Günü'nde bana hediye almıştı. Biliyorum ki oğlum zor yerde, telefon açamaz. Telefon açabilseydi, Babalar Günü'mü kutlardı. Benim evimi HDP yıktı. Benden bir parçamı, ciğerimi aldı. Benim için Babalar Günü çok zor geçiyor. Evlat acısı başka bir şeye benzemez. Keşke oğlum burada olsaydı. İnşallah seneye oğlumla beraber Babalar Günü'nü kutlarız." 

Kaynak: Haber Kaynağı
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