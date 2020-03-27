  • BIST 89.658
  • Altın 335,512
  • Dolar 6,4452
  • Euro 7,1036
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse yakalandı
»

Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam eden Anne Kamile Küçükdağ,"Oğlum sesimi duyuyorsan gel, askerimize, devletimize teslim ol. Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum." dedi.
Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 207'nci gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını belirten Küçükdağ, evladını HDP'den istediğini dile getirdi.

Kamile Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Oğlum sesimi duyuyorsan gel, askerimize, devletimize teslim ol. Onlar seni kandırıyor, 'işkence var' diyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. 13 kişi teslim oldu, ailesine kavuştu. Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum."

"HDP Kürtleri perişan etti"
Şırnak'ın İdil ilçesinden gelerek, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan ise çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen alınan önlemlerle evlatları için nöbeti sürdürdüklerini dile getiren Arslan, "Virüs 40 senedir içimizde var. HDP Kürtleri perişan etti. Oğlum 14 yaşındaydı. Onun yeri dağ değil okuldu. Hayalleri vardı, ne hakları var 14-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırıp, eline silah veriyorlar? 207 sene de geçse buradan kalkmıyoruz. Oğlum eğer beni duyuyorsan gel, askere, polise teslim ol." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beştepe Millet Camisi'nde az sayıda katılımla cuma namazı kılınacak27 Mart 2020 Cuma 13:08
  • Savunma sanayisi sağlığa iyi gelecek27 Mart 2020 Cuma 12:58
  • Bakan Pakdemirli atama müjdesini verdi27 Mart 2020 Cuma 12:35
  • Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti27 Mart 2020 Cuma 12:30
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde27 Mart 2020 Cuma 11:41
  • Diyanet, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi27 Mart 2020 Cuma 11:15
  • Polis kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi27 Mart 2020 Cuma 10:09
  • Koronavirüs salgınında ölü sayısı 24 bin 77’ye yükseldi27 Mart 2020 Cuma 10:07
  • Bakan Koca: İl Sağlık Müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik27 Mart 2020 Cuma 10:02
  • Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğa 15 gün evden çıkmama cezası27 Mart 2020 Cuma 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti