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Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

ALMANYA'daki aileye evlatlık verilen oğlu Alexander Schlıenbecker'i (35) televizyon programında 33 yıl sonra bulan Fatma Korhan'ın (58), İzmir'in Buca ilçesindeki evinde yangın çıktı.
Oğluna yıllar sonra televizyon programında kavuşan kadının evi yandı

Çamlıkule Mahallesi 222/34 Sokak'taki evde, dün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Almanya'daki aileye evlatlık verilen, Türkiye'de televizyon programına katılıp, 1 ay önce ailesini bulan ve yıllar sonra 19 kardeşi olduğunu öğrenen Alexander Schlıenbecker'in annesi Fatma Korhan'a ait evi saran alevler, aile üyelerinin çabalarına rağmen büyüdü. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın sırasında evde Fatma Korhan ile 33 yıl sonra kavuştuğu oğlu Alexander Schlıenbecker, diğer oğlunun eşi ve torunlarının bulunduğu öğrenildi.

Evi kullanılamaz hale gelen Fatma Korhan, sohbet ettikleri sırada bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, "Hepimiz uğraştık, çocuklar önüne geçmeye çalıştı ama söndüremedik. Ev kalabalıktı, çocuklar da oyun oynuyordu. Cana gelen, mala gelsin. Ben oğluma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. 

Alexander Schlıenbecker ise evde çay içtikleri sırada arka odadan koku geldiğini söyleyerek, "Hepimiz çok korktuk. Kötü bir olay yaşadık ama her şey çok güzel olacak" dedi.

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