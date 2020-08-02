  • BIST 1.127
  • Altın 442,952
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 17 °C
»

Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise komada

TEKİRDAĞ'da, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan oğlu Ali Arslantaş'ı (12) kurtarmaya çalışan Ayvaz Arslantaş (42) boğuldu. Hastaneye kaldırılan küçük Ali'nin ise beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.
Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise komada

Olay, merkez Süleymanpaşa Mahallesi, Topağaç Mahallesi sahilinde meydana geldi. Ayvaz Arslantaş, oğlu Muhammed Ali Arslantaş ile birlikte serinlemek için denize girdi. Daha sonra kıyıya çıkan baba bir süre sonra oğlunun çırpınmaya başladığını görünce, kurtarmak için tekrar suya girdi. Denizde dalgalara kapılan baba ve oğlu etraftakilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ayvaz Arslantaş'ı Tekirdağ Devlet Hastanesi, oğlu Ali'yi de Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. 

Ayvaz Arslantaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Muhammed Ali Arslantaş'ın ise yoğun bakımda olduğu, beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak, Türkiye'den yapılan uçuşları askıya aldı02 Ağustos 2020 Pazar 18:32
  • 300 hektarlık orman küle döndü02 Ağustos 2020 Pazar 18:31
  • Bozcaada'da makilik alanda yangın02 Ağustos 2020 Pazar 16:17
  • Sürmene'deki selde mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı02 Ağustos 2020 Pazar 16:16
  • Oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, çocuğu ise komada02 Ağustos 2020 Pazar 15:18
  • Bayram tatili dönüşünde TEM'in Bolu geçişinde akıcı trafik yoğunluğu02 Ağustos 2020 Pazar 15:17
  • Sosyal mesafeye uyulmayan beach cluba para cezası02 Ağustos 2020 Pazar 15:16
  • Devlet korumasındaki gençlerin YKS başarısı02 Ağustos 2020 Pazar 14:47
  • Kırıkkale'de ters yönde giden otomobil panik yarattı02 Ağustos 2020 Pazar 14:01
  • 3 gündür kayıp olan Miraç için evler ve ahırlar da aranıyor02 Ağustos 2020 Pazar 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti