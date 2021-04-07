  • BIST 1.418
  • Altın 457,101
  • Dolar 8,1703
  • Euro 9,7167
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 21 °C
»

Oğlunu öldürmekten yargılanan babanın davasında eşi 'yapmaz öyle şey' dedi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında cesedi bulunan oğlu Bülent Erdem'i öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıl sonra tutuklanan Necmi Erdem'in yargılanmasına devam edildi.
Oğlunu öldürmekten yargılanan babanın davasında eşi 'yapmaz öyle şey' dedi

Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde, 8 Aralık 2008'de tabanca ile vurularak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerince olayla ilgili yapılan incelemede cesedin, sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem'e (30) ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalara rağmen, Erdem'in katili bulunamadı. 2019 yılında, dosyayı yeniden inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bülent Erdem'i, kiralık araçla kaza yapması nedeniyle tartıştığı babası Necmi Erdem'in öldürdüğünü ortaya çıkardı. 

Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Necmi Erdem, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Necmi Erdem, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Necmi Erdem'in yargılanmasına bugün, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Müşteki sıfatıyla ifade veren Ayhan Erdem, "Babamdan şikayetçi değilim" dedi. 

'BENİM EŞİM YAPMAZ ÖYLE ŞEY'

Hayriye Erdem ise, "Eşimden şikayetçi değilim. Oğlum işitme engelliydi. Çok severdik, ama çok yaramazdı. Ben eşimin öldürdüğünü bilmiyordum. Benim eşim yapmaz öyle şey" diye konuştu.

‘İSTEMEYEREK OLDU, SİLAHIN KİME AİT OLDUĞUNU BİMİYORUM'

Savunmasını yapan Necmi Erdem, "Ben böyle bir olay olsun istemezdim. İstemeyerek oldu. Bir kargaşa sırasında meydana geldi. Arabanın içinde tartıştık. Oğlum bana vurdu ama ben yaralanmadım. O arada silah patladı. Silahı o zaman denize atmıştım. Silahın kime ait olduğunu da bilmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindekiler Anıtkabir'i ziyaret etti07 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
  • Hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolünde hastanenin 3'üncü katından atladı06 Nisan 2021 Salı 22:34
  • 30 bıçak darbesiyle öldürülen kadının katil zanlısı eski koca yakalandı06 Nisan 2021 Salı 22:34
  • Kırşehir'de silahlı kavga: 1'i polis 2 yaralı06 Nisan 2021 Salı 21:35
  • Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti06 Nisan 2021 Salı 17:56
  • Ataşehir'de kadına çarpan aracın sürücüsü yakalandı06 Nisan 2021 Salı 17:55
  • Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadına müebbet06 Nisan 2021 Salı 16:59
  • Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada 'başsağlığı' diledi06 Nisan 2021 Salı 16:57
  • Ankara'daki son 'darbe davası'nda yarın karar açıklanacak06 Nisan 2021 Salı 11:18
  • Sultanahmet saldırısı davasında yeni karar belli oldu06 Nisan 2021 Salı 10:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti