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Oğluyla kavga eden gurbetçi genci tüfekle öldürdü

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, Erol E. (48) oğluyla tartışan gurbetçi Emre Küçükdurak'ı (18) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Oğluyla kavga eden gurbetçi genci tüfekle öldürdü

Olay, Emirdağ'a bağlı Davulga beldesi Sofulu Mahallesi'ndeki çarşı meydanında meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve 10 gün önce izine gelen Emre Küçükdurak ile ilçede oturan Erol E.'nin oğlu arasında bir süre önce kavga yaşandı. Bugün saat 18.30 sıralarında Emre Küçükdurak ile Erol E. meydanda karşılaştı. Bu kez Erol E. ile Emre Küçükdurak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erol E., tüfekle Küçükdurak'a ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden Emre Küçükdurak yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Emre Küçükdurak, kurtarılamadı.

E.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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