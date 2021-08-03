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OGM: 145 yangın kontrol altına alındı, 9'u devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM), son 6 günde çıkan 154 orman yangınından 145'inin kontrol altına alındığı, 4 ildeki 9 yangına ise müdahalenin sürdüğü açıklandı.
OGM: 145 yangın kontrol altına alındı, 9'u devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 28 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında 38 ilde 154 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 145'i kontrol altına alındı. 4 ildeki 9 yangına ise müdahale devam ediyor. Ayrıca, 91 kırsal alan yangınına müdahale edildi. Devam eden yangınlarda, 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel görev alıyor.

Bu arada, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yangınlarla mücadelenin devam ettiği, devletin ormanlar için seferber olduğu duyuruldu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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