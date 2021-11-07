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OGM ‘HAVA’YI Güçlendirecek 

Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, yangınlara 'yüksek teknolojiyle' müdahale etmek için drone, havasal lidar, sabit kanatlı drone ve multispektral kamera alımı yapacak. Orman teşkilatının yangınla mücadeledeki gücü böylece artacak. 
OGM ‘HAVA’YI Güçlendirecek 

Orman teşkilatı, yangınlara 'yüksek teknolojiyle' müdahale etmek için gerekli teçhizat alımına ağırlık veriyor. Ankara Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarında kullanılmak üzere drone, havasal lidar, sabit kanatlı drone ve multispektral kamera almak için ilana çıktı.

AÇIK İHALE USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İlandaki açıklamalara göre ihale açık usulle gerçekleştirilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Sözleşmeye müteakiben 15 gün içerisinde teçhizatların teslimi sağlanacak. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler, teklif mektubu, geçici teminat bilgileri vermeleri gerekecek. Alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek.

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YERLİ İSTEKLİYE FİYAT AVANTAJI

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak. İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek. İhale ve başvuru şu adreste yapılacak: İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu (2 Kat), Mühye (Yeşilkent) Mahallesi 555. Cadde - No:1/A 06705 Çankaya Ankara. 

OGM GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Bu kapsamda yapılacak teknolojik alımlarla Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangınlarda mücadeledeki güçlerini artırmayı planlıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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