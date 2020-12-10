  • BIST 1.361
  • Altın 464,908
  • Dolar 7,8695
  • Euro 9,5217
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 2 °C
»

OGM, orman sayılmayan yerlerdeki ağaçlardan faydalanılmasını kolaylaştırdı

Orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan sahiplerinin faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirledi.
OGM, orman sayılmayan yerlerdeki ağaçlardan faydalanılmasını kolaylaştırdı

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Orman Sayılmayan Tapulu Taşınmazlar Üzerindeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

OGM'den edinilen bilgilere göre, yönetmelikle orman tanımı yapılmış alanlar içerisinde bulunmayan, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki arazilerde yer alan ağaçlarla ilgili yapılacak işlemlere dair düzenlemeye gidildi ve bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandı.

Vatandaşlar ile kamu kurumları ve tüzel kişilikler, sahip oldukları arazilerdeki ağaçların kesilmesi, taşınması, kullanılması ve pazarlanması için yeni düzenleme doğrultusunda hareket edecek. İşlemlerin, işletme şefliğinin kontrolünde, serbest meslek mensupları tarafından hazırlanan dosyalar marifeti ile gerçekleştirilmesini öngören düzenlemeyle, sahipli arazilerdeki kaçak kesimlerin önüne geçilmesi, vatandaş ve işletmelerin yükünün hafifletilmesi de hedefleniyor.

Orman sayılmayan yerlerin belirlendiği yönetmeliğe göre, parklardan, şehir mezarlıklarından, sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda doğal olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerlerden, tapu ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerin (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç) üzerindeki ağaç ve ağaççıklar, devlet ormanlarında yetişmeyen türlerden ise sahipleri, bunları hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip, taşıyabilecek.

Bu yerlerde kesilecek ağaç ve ağaççıkların devlet ormanlarında bulunan türlerden olması halinde sadece bu ağaç ve ağaççıklar için sahipleri, işletme şefliğine başvuracak.

Pazar satışları için sahipleri e-Devlet uygulaması üzerinden orman işletme müdürlüğüne müracaat edecek. Köy tüzel kişiliklerine ait taşınmazlarda, kaymakamlıkça onaylı muhtar ve ihtiyar heyeti kararı istenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenilenebilir enerjide yerli aksamın desteklenmesine ilişkin katkı başvurularında süre uzatıldı10 Aralık 2020 Perşembe 12:56
  • GYODER Başkanı Kalyoncu: Şu andaki arz temposuyla gidilirse bu ihtiyacı karşılamayabilir10 Aralık 2020 Perşembe 12:34
  • Hamsi üç ayda 2,2 milyon dolar kazandırdı10 Aralık 2020 Perşembe 11:50
  • AnadoluJet'ten ilkbahar ve yaz aylarına özel indirim10 Aralık 2020 Perşembe 10:33
  • Tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 arttı10 Aralık 2020 Perşembe 10:28
  • İşsizlik rakamları açıklandı10 Aralık 2020 Perşembe 10:09
  • Yeşil ekonomi 10 yılda 35 milyon istihdam yaratacak10 Aralık 2020 Perşembe 10:04
  • TMSF, Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı10 Aralık 2020 Perşembe 10:04
  • Dolarda son durum10 Aralık 2020 Perşembe 10:03
  • Yeşil ekonomi 10 yılda 35 milyon istihdam yaratacak10 Aralık 2020 Perşembe 09:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti