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OGM'nin desteğiyle çocuklar doğa ile buluştu

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), TÜBİTAK ve Bolu Bilim ve Sanat Merkezi'nin gerçekleştirdiği ortak proje kapsamında pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı alanlarda kalan çocuklar doğa ile buluştu.
OGM'nin desteğiyle çocuklar doğa ile buluştu

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen 'Bolu Aladağlarda Yeşil Sınıf Eğitimi' projesi, OGM’nin desteği ile Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. 32 öğrenci, 6 proje rehberi, 9 eğitmen ve 1 sağlık personeli ve 2 yardımcı personelden oluşan toplamda 51 kişilik bir ekip ile gerçekleşen proje kapsamında Aladağ Ormanları, Aladağ Gölü, Seben Fosil Araştırma Ormanı gezildi. Orman habitatını da gözlemle şansını bulan çocuklara, ormanların faydaları, orman yangınları ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ormanların korunmasında önemli yeri olan Kırmızı Orman Karıncaları (Formica rufa L.)  gibi orman habitatı konusunda da bilgilendirilen öğrenciler kendi elleri ile ormanlık alana kuşlar için yuvalar da astılar.

'BU TARZ PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ'

Ormanların gelecek nesillere aktarılabilmesi için çocukların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Tüm dünya ve ülke olarak pandemi nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte, çocukları doğa ile buluşturan bu tarz projelerin öğrencilerimize ve ülkemize moral ve motivasyon verdiğini, aynı zamanda eğitim ve bilim adına önemli katkılar sunduğunu belirterek proje paydaşlarına teşekkür ederim. OGM olarak çocuklarımıza doğa, ağaç sevgisini aşılamak için bu tarz projelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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