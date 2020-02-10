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'Öğrenci abonman’ kartları ÖHO ve Başkentray’da da geçerli olsun talebi

Başkentli öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nden 60 TL’ye 200 binişlik ‘öğrenci abonman’ kartlarının ÖHO ve Başkentray’da da geçerli olmasını istiyor. ÖHO’lar ise öğrencilerin bu talebine yeşil ışık yakıyor.  
'Öğrenci abonman’ kartları ÖHO ve Başkentray’da da geçerli olsun talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 60 TL’ye 200 binişlik ‘öğrenci abonman’ kart uygulaması geçtiğimiz aylarda başlatmıştı. Ancak öğrenciler bu kartların ÖHO’larda ve Başkentray’da geçmediğini belirterek, “EGO’nun saat aralıkları çok. Soğukta otobüs bekliyoruz. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ve TCDD yetkililerinden destek bekliyoruz” dedi. 

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ÖĞRENCİLERDEN YÜKSEK TALEP

Ankara’da yaşayan ve özellikle uzak ilçelerde oturan öğrencilerin hemen hemen hepsinin talebi aynı. Metro, Ankaray güzergâhında oturmadığını EGO otobüslerinin de az geldiğini söyleyen bir öğrenci, “Evim Etimesgut Elvankent’te. Her gün Beşevler’e okula geliyorum. Gündüz saatlerinde EGO otobüsleri az geliyor. Beklememek için ÖHO kullanıyorum. Ancak 60 TL’ye aldığım 200 binişlik abonman kart onlarda geçerli olmuyor. Onun için bir de ayrı kart taşıyor ona para yüklüyorum. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu kartların özel otobüslerde de geçmesini istiyorum” diye konuştu. 

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BAŞKENTRAY’DA DA GEÇMİYOR

Öğrenciler Etimesgut, Sincan ve Mamak için önemli bir ulaşım aracı olan TCDD Taşımacılık AŞ’ye ait Başkentray’da da ‘öğrenci abonman’ kartlarının geçerli olmadığını belirtirken TCDD yetkililerinden öğrencilere kolaylık sağlamalarını bekliyoruz diyor. 

ANKARALI ÖĞRENCİ TAM KULLANAMIYOR 

Ankara’da yaşayan ve merkeze uzak semtlerde oturan öğrenciler, “Ankara dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Onlar için gerçekten büyük avantaj. Bu konuda hepsi belediyeye teşekkür ediyor. Genellikle şehir dışından gelen arkadaşlarımız Cebeci, Kolej, Beytepe, ODTÜ bölgesinde yaşıyorlar. Buralarda Metro ya da Ankaray’la ulaşım sağlıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu bu hizmetten Ankaralı öğrenciler yaşadıkları semt sebebiyle tam anlamıyla yararlanamıyor” dedi. 

ÖHO’LAR ÖĞRENCİLERLE AYNI FİKİRDE 

Daha önce gündeme gelen konuyla ilgili olarak Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara bir açıklama yapmış EGO’ya bağlı metro, Ankaray, otobüs ve teleferikte kullanılabilen 60 TL’ye 200 binişlik ‘öğrenci abonman’ kartlarının kendi özel halk otobüslerinde de (ÖHO) geçerli olmasını istediklerini söylemişti. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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