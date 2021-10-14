Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı Yarışması Sona Eriyor

Etimesgut Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışmasına başvuruda bugün son gün.

Ankara’da öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılabildiği yarışmada dereceye girenlere değişik ödüller verilecek. Sonuçlar 22 Ekim’de açıklanacak, sergi ve ödül töreni ise 27 Ekim’de yapılacak.

Etimesgut Belediyesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından düzenlenen “İstiklâl ve Millî Ruh” temalı ve “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışmasına başvuruda bugün son gün.

Ankara’nın tek tematik yükseköğretim kurumu olan Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Etimesgut Belediyesi “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı”nda anlamlı bir sanat projesi için işbirliği yaptı. Proje kapsamında “İstiklâl ve Millî Ruh” ana temalı “Öğrenci Resimleriyle İstiklâl Marşı” konulu resim yarışması düzenlenecek.

SERGİLEME ŞARTNAMESİ

1- Yarışma; seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları dışında, Ankara ili sınırlarında öğrenim gören, 6., 7., 8. sınıf öğrencilerin tümünün katılımına açık.

2- Her öğrenci sadece 1 (bir) resim çalışması ile katılabilir.

3- Yarışmaya 35 x 50 cm ölçüsünde resim kâğıdı, bristol veya canson kâğıtlar üzerine istenilen teknikle oluşturulan resim çalışmaları kabul edilir.

4- Resim çalışmaları paspartusuz ve çerçevesiz olmalı, resimlerin ön yüzünde hiçbir yazı ve ibare içermemeli.

5- Resim çalışmalarının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da bir yerde sergilenmemiş olması gerekiyor.

6- Posta ve kargo yoluyla gönderilecek resim çalışmalarında oluşabilecek olası zarar ve gecikmelerin tüm sorumluluğu başvuru sahibine ait.

ÇALIŞMALAR ÖZGÜN OLMALI

7-Resim çalışmalarının arka yüzünde çalışmanın adı, yapım yılı, boyutları, tekniği ve katılımcının adı ve soyadı, okulu ve iletişim bilgilerini belirten çalışmaya zarar vermeyecek biçimde yapıştırılmış bir etiket bulunması gerekiyor.

8-Ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamak Seçici Kurul yetkisinde.

9-Başvuran katılımcılar, resim çalışmalarının özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılıyor. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olacak.

10-Yarışmaya gönderilen resim çalışmaları katılımcılara geri verilmeyecek ve arşive eklenecek.

22 EKİM’DE İLAN EDİLECEK

11- Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan resim çalışmaları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi web sayfasında 22 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecek.

12- Resim çalışmaları ödül alan ve sergilemeye değer bulunan öğrencilere katılım belgesi verilecek ödül, törende salgın veya farklı bir sebeple verilemediği takdirde posta ve e-posta aracılığıyla gönderilecek.

13- Resim çalışmalarında yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da katılımcıya ait olacak.

YAYIN HAKLARI ÜNİVERSİTEDE OLACAK

14- Resim çalışmaları sahipleri; sergiye gönderdiği tüm resim çalışmalarının radyo, televizyon, internet ve diğer tüm yayın ortamlarında yayımlama (katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma) yurt içi ve yurt dışı eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanma gibi haklarını 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne devretmiş sayılacak.

15- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, tanıtım amaçlı hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklı telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

ÖNEMLİ TARİHLER

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021

Sonuçların Açıklanması: 22 Ekim 2021

Sergi ve Ödül Töreni: 27 Ekim 2021

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: Laptop Bilgisayar / Safahat Kitabı

İkincilik Ödülü: Tablet / Bisiklet / Safahat Kitabı

Üçüncülük Ödülü: Akıllı Saat / Safahat Kitabı

Mansiyon Ödülü: Scooter / Safahat Kitabı

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA