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Öğrenci yurtlarında karantinada tutulan kimse kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların karantina altında tutulduğu öğrenci yurtlarında kimsenin kalmadığını açıkladı.
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulan kimse kalmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yurt dışından getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaşların karantina sürecinin tamamlandığı bildirildi.

77 BİN VATANDAŞ MİSAFİR EDİLDİ

Yurt dışından gelen vatandaşların ağırlandığı yurtlarda kimsenin kalmadığını açıklayan Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 76 ildeki yurtlarda karantina başlangıcından bugüne kadar 77 bin 441 vatandaşın misafir edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, yurtdışından gelen vatandaşlarımızı karantina sürecini geçirmeleri için yurtlarımızda misafir ettik. Beş yıldızlı otel konforunda ağırladığımız vatandaşlarımıza devletimizin şefkatli yüzünü gösterdik. Çok şükür problemsiz şekilde misafirlerimizi uğurladık. Memleketlerine gönderilen vatandaşlarımız memnuniyetlerini bıraktıkları mektuplarla, mesajlarla ilettiler. Psikolog ve diyetisyen hizmetlerimiz, kitap dağıtımımız ve sosyal faaliyetlerimiz, misafirlerle sağladığımız iletişim, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı."

"PERSONELİMİZİN GAYRETLERİ TAKDİRE ŞAYANDIR"

Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının koronavirüsle mücadelede önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla, milletimizle, gençlerimizle, spor camiamızla bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizin yurtlarımızdan çıkış işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Vatandaşlarımızın yurtlarda rahat etmeleri için her türlü imkanı kendilerine sunduk. Süreç içerisinde büyük emekleri olan yurt personelimizin gayretleri takdire şayandır. Adeta bir sağlık ordusu neferi gibi gece gündüz demeden gayret sarf ettiler. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bu arada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında şu an sağlık çalışanları ve Adalet Bakanlığı personeli ile 'Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi' olarak belirlenen yurtlardaki İl Sağlık Müdürlükleri tarafından getirilen hastalar misafir ediliyor. 20 ildeki 'Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi' olarak belirlenen 29 yurt müdürlüğünde bin 294 vatandaş ağırlanıyor.

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