Öğrenciler Başkan Demirbaş ile röportaj yaptı

Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi öğrencileri, Çubuk Belediye Başkanımız Av. Baki Demirbaş’ı makamında ziyaret ederek, AB Projeleri için röportaj yaptı.

Öğretmenleri ve ailesi ile birlikte Çubuk Belediyesini ziyaret eden öğrencilerden Cemre Elif Çakmak, belediye çalışmaları ve ilçe hakkında Başkan Demirbaş’a sorular yöneltti. Soruların ardından öğrenci ve ailesiyle tek tek sohbet eden Başkan Demirbaş, dersleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, başarılarının devamını diledi.

Öğrenci Cemre Elif Çakmak ise, yoğun programına rağmen kendilerine vakit ayırdığı için Başkan Demirbaş’a teşekkür etti.