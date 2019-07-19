  • BIST 102.526
  • Altın 260,722
  • Dolar 5,6247
  • Euro 6,3352
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 18 °C
»

Öğrenciler dikkat

YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak.
Öğrenciler dikkat

2019-YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak. 

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan uyarı da, "Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır" denildi. 

YKS'DE 9 BİRİNCİ

ÖSYM, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel çocuklara beş dilde özel eğitim programı15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:00
  • KPSS yarın yapılacak13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59
  • LGS tercih başvuruları yarın sona erecek11 Temmuz 2019 Perşembe 16:40
  • KPSS giriş yerleri açıklandı10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22
  • Resmi gazetede yayımlandı: Okullarda yeni dönem10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
  • MEB'den "ücretli öğretmene zam" açıklaması10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:33
  • ALES başvuruları başladı10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24
  • Perinçek'in Vatan Partisi'nde kadın üniversitesi rahatsızlığı09 Temmuz 2019 Salı 10:00
  • Vakıf üniversitesi rekoru İstanbul'da04 Temmuz 2019 Perşembe 13:05
  • LGS sınavındaki başarıda 'satranç etkisi'02 Temmuz 2019 Salı 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti