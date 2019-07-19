Öğrenciler dikkat

YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet sitesinden yapacak.

2019-YKS tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak.

YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.

ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM'den konuya ilişkin yapılan uyarı da, "Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır" denildi.

YKS'DE 9 BİRİNCİ

ÖSYM, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığını açıkladı.