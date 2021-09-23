  • BIST 1.401,460
  • Altın 491,49
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Öğrenciler dönüşümü öğrendi

Keçiören Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için belediye bünyesinde hizmet veren Kompost Gübre Üretim Merkezi ve Geri Dönüştürülebilir Atık Depolama Tesisine gezi düzenlendi. 
Öğrenciler dönüşümü öğrendi

Tesise gerçekleştirilen bu ziyaretle öğrenciler atıkların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmaları ve doğa dostu üretimin sağladığı faydaları yetkililerden öğrendiler. Öğrencilere ziyaretleri sırasında paketler halinde gübre ve çeşitli hediyeler verildi.

keciorendeki_ogrenciler_geri_donusumu_ogreniyor_kecioren.bel.tr_9472.jpg

Geri dönüşümün önemini öğrencilere aktarmak için ilçedeki okullarla iş birliği yaparak çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocukların ve gençlerin çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak için başlattığımız ‘Geri Dönüşümü Öğreniyorum’ projesi ve ‘Çevre Müfettişi’ uygulamasını hayata geçirdik.  ‘Geri Dönüşümü Öğreniyorum’ projesi kapsamında Öğrencilerimizi bulundukları okullardan servislerle alarak gübre üretim merkezimize götürüyoruz. Doğal gübrenin üretim aşamasını ve kullanım alanlarını anlatıyoruz. Öğrencilerin bu tesisi canlı bir şekilde görmeleri doğaya karşı daha da duyarlı olmalarını sağlıyor.” dedi.

keciorendeki_ogrenciler_geri_donusumu_ogreniyor_kecioren.bel.tr_9468.jpg
YAZ KIŞ KOMPOST GÜBRE ÜRETİLİYOR
Kompost Gübre Üretim Merkezindeki üretim aşamasına ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şunları aktardı:
“Semt pazarlarımızdan elde ettiğimiz sebze ve meyve atıklarını tesisimizde topluyor ve gübreye dönüştürüyoruz. Burada yer alan kompost makinamızın iki bölümü var. Birincisi kompost gübre, ikincisi ise olgunlaştırma bölümü. Organik atıklarımızı önce kompost gübre bölümünde bulunan mikserlerle öğütüyoruz. Öğütülen atıkları 15 gün bu bölümde bekletiyoruz. Öğütülen atıkları daha sonra olgunlaştırma bölümünde talaşla harmanlıyor ve 15 gün de burada dinlendiriyoruz. 30 günlük bir sürenin sonunda kompost gübre elde ediyoruz. Üretim sırasında talaş dışında herhangi bir madde kullanmıyoruz. Özellikle asit içeren atık sebze ve meyveleri toprağa zarar vermemesi için tercih etmiyoruz. Atıkları kompost makinasının haznesine bırakma dışında herhangi bir şekilde el değmeden üretim yapıyoruz. Organik atıklarını getiren vatandaşlarımıza da paketler halinde gübre hediye ediyoruz. Yazın ayda 1 ton, kışın ise ortalama 500 kilogram gübre elde ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle'de beyaz zehire geçit yok23 Eylül 2021 Perşembe 03:00
  • Pursaklar'da hanımlara özel kültür gezisi23 Eylül 2021 Perşembe 02:00
  • Mamak'ta çözüm toplantısı23 Eylül 2021 Perşembe 01:30
  • Genç mucitlere kodlama atölyesi23 Eylül 2021 Perşembe 01:00
  • Muhtaçlara cansuyu oldular23 Eylül 2021 Perşembe 00:15
  • Karavan tutkunlarının gözdesi oldu23 Eylül 2021 Perşembe 00:00
  • Eğitim için Ortaköy’e geldiler22 Eylül 2021 Çarşamba 03:00
  • KEÇMEK 2 bin öğrenciyle eğitime başladı22 Eylül 2021 Çarşamba 02:00
  • Sincan Belediyesi'nden vatandaşa sıcak çorba ikramı22 Eylül 2021 Çarşamba 01:50
  • Yenimahalle merkezden üniversiteye22 Eylül 2021 Çarşamba 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti