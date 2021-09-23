Öğrenciler dönüşümü öğrendi

Keçiören Şehit Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için belediye bünyesinde hizmet veren Kompost Gübre Üretim Merkezi ve Geri Dönüştürülebilir Atık Depolama Tesisine gezi düzenlendi.

Tesise gerçekleştirilen bu ziyaretle öğrenciler atıkların ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmaları ve doğa dostu üretimin sağladığı faydaları yetkililerden öğrendiler. Öğrencilere ziyaretleri sırasında paketler halinde gübre ve çeşitli hediyeler verildi.

Geri dönüşümün önemini öğrencilere aktarmak için ilçedeki okullarla iş birliği yaparak çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocukların ve gençlerin çevreye karşı duyarlılıklarını artırmak için başlattığımız ‘Geri Dönüşümü Öğreniyorum’ projesi ve ‘Çevre Müfettişi’ uygulamasını hayata geçirdik. ‘Geri Dönüşümü Öğreniyorum’ projesi kapsamında Öğrencilerimizi bulundukları okullardan servislerle alarak gübre üretim merkezimize götürüyoruz. Doğal gübrenin üretim aşamasını ve kullanım alanlarını anlatıyoruz. Öğrencilerin bu tesisi canlı bir şekilde görmeleri doğaya karşı daha da duyarlı olmalarını sağlıyor.” dedi.



YAZ KIŞ KOMPOST GÜBRE ÜRETİLİYOR

Kompost Gübre Üretim Merkezindeki üretim aşamasına ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şunları aktardı:

“Semt pazarlarımızdan elde ettiğimiz sebze ve meyve atıklarını tesisimizde topluyor ve gübreye dönüştürüyoruz. Burada yer alan kompost makinamızın iki bölümü var. Birincisi kompost gübre, ikincisi ise olgunlaştırma bölümü. Organik atıklarımızı önce kompost gübre bölümünde bulunan mikserlerle öğütüyoruz. Öğütülen atıkları 15 gün bu bölümde bekletiyoruz. Öğütülen atıkları daha sonra olgunlaştırma bölümünde talaşla harmanlıyor ve 15 gün de burada dinlendiriyoruz. 30 günlük bir sürenin sonunda kompost gübre elde ediyoruz. Üretim sırasında talaş dışında herhangi bir madde kullanmıyoruz. Özellikle asit içeren atık sebze ve meyveleri toprağa zarar vermemesi için tercih etmiyoruz. Atıkları kompost makinasının haznesine bırakma dışında herhangi bir şekilde el değmeden üretim yapıyoruz. Organik atıklarını getiren vatandaşlarımıza da paketler halinde gübre hediye ediyoruz. Yazın ayda 1 ton, kışın ise ortalama 500 kilogram gübre elde ediyoruz.”