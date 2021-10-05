Öğrenciler güne sıcak çorba ile başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından üniversite kampüslerinde yeniden sıcak çorba servisi yapmaya başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk kez Hacettepe Beytepe, Gazi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde ücretsiz sıcak çorba ikramı ile öğrencilerin güne zinde başlamasını amaçlıyor.

Hafta içi her gün saat 07.00’dan itibaren 3 üniversitede günlük 3 bin bardak ücretsiz çorba dağıtan Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasına öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerin kahvaltı hazırlamakla vakit kaybetmemesi, derse geç kalmaması ve özellikle kış aylarında güne sağlıklı sıcak çorba içerek başlaması için mobil çorba araçlarla ücretsiz çorba ikramında bulunan Büyükşehir Belediyesi, BelPa Mutfağı’nda özenle pişirilen sıcak çorbayı sabahın erken saatlerinde üniversite kampüslerine ulaştırıyor.

ÖĞRENCİLERDEN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sıcak çorba ikramından memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Talha Şimşek: “Okullar erken saatlerde açılıyor. Çoğu öğrenci de kahvaltı yapamadan geliyor. Bu hizmet sayesinde sabah saatlerinde çorba içip kahvaltı yapabiliyoruz.”

-Ertuğrul Berke Erkaymaz: “Soğuk günlerde bizim için çok güzel bir hizmet. Devletimizin gerçekten çalıştığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim.”

-Harun Toktaş: “Sabahları iyi oluyor, sıcak sıcak iyi gidiyor. Sabahları en azından karnımız doyuyor, Türkiye şartlarında.”

-Rıdvan Şahin: “Açıkçası çok memnunum. Mansur Başkanımız sağ olsun bizi düşünüyor. Her sabah bu soğukta kampüse gelip bu çorbayı içince ‘Belediye Başkanı beni önemsiyor’ diyor insan.”

-Ozan Ali Bilgili: “Buraya gelmeden bazen kahvaltı edemiyoruz. Bu ikramlara çok sevindim. Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

-Aysun Eda Savaş: “Çok iyi oldu. Sabah zaten çok soğuk oluyor. Okula giderken içimizi ısıtıyor.”

-Cemre İrem Taşkavak: “Ben bu durumdan çok memnunum. Bu sayede evden çıkarken vakit kazanıyorum. Ayrıca tadı da çok güzel. Aç bir şekilde derse girmiyoruz.”

-Bengisu Çıkrık: “Teşekkür ediyoruz Mansur Başkanımıza. Kahvaltı bile yapmadan çıkmak zorunda kalıyoruz. Yolumuz gerçekten de çok uzun. Sıcak çorba ilaç gibi geldi.”



BİRÇOK NOKTADA SICAK ÇORBA İKRAMI DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Başkentlilere şehrin farklı noktaları ile hastanelerde sıcak çorba ikramına devam ediyor. Başkent’teki 3 üniversite kampüsünün yanı sıra Siteler Karacakaya Caddesi, Siteler ASKİ ile Hacettepe, Ankara, GATA, Zekai Tahir Burak ve Şehir Hastaneleri’nde hasta yakınları, sağlık çalışanları ve bölge esnafına sıcak çorba ikramında bulunuluyor.