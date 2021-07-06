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Öğrenciler havacılıkta yaşanan krizlere çözüm için yarışacaklar

Havacılık Yönetimi 1’inci Ulusal Öğrenci Yarışması başlıyor. Orta Öğretim 12’nci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek
Öğrenciler havacılıkta yaşanan krizlere çözüm için yarışacaklar

“KRİZ SENARYOSUNA DAİR ÇÖZÜMLER 1000 KELİMEYLE ANLATILACAK”

Ortaöğretim 12’nci sınıf öğrencilerine gerçek havacılık dünyası problemlerine katılım fırsat sunan Havacılık Yönetimi 1’inci Ulusal Öğrenci Yarışması başlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen yarışmanın konusu ise yapılan açıklamada şu şekilde ifade edildi:

“Yoğun kar fırtınası nedeniyle İstanbul Havalimanı etkilenmiştir. Tüm park yerleri uçaklarla dolu ve taksi yolları kapalı olmasına rağmen BUASO Havayolu İstanbul Havalimanına inmiştir. Park yerinin açılmasını beklerken uçak sekiz saate kadar pistte kalmış ve yolcuların uçaktan indirilmesine izin verilmemiştir. Kriz öncesini, kriz anını ve kriz sonrasını konu edinen problemi anlatan senaryoyu ve çözüm önerilerini en az 1000 kelimeyle anlatan bir metin hazırlayınız.”

Son başvuru tarihinin 9 Temmuz 2021 Cuma günü olarak açıklanan yarışmanın Ön Değerlendirme Kurulu ve Jüri Listesi’nde yer alan isimler, Dr. Öğr. Üyesi SARP Güneri, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Ölçen, Arş. Gör. Feleknaz Burcu Çolakoğlu, Arş. Gör. Büşra Önler, Arş. Gör. Onur Tayfun, Arş. Gör. Ahmet Can Şenlik, Prof. Dr. Kürşat Yalçiner, Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Koçyiğit, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Arıker, Dr. Öğr. Üyesi Rıza Haluk Kul, Dr. Öğr. Üyesi Habibe Güngör, Dr. Öğr. Üyesi SARP Güneri, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Ölçen olarak açıklandı.

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