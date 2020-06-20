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Öğrenciler hijyen koridorundan geçiyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavını İstanbul Avcılar’daki Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu ve Bursa Yahya Kemal Ortaokulu’ndan izliyoruz.
Öğrenciler hijyen koridorundan geçiyor

Esra Ülkar, İstanbul Avcılar’daki Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu’nda. Burada öğrenciler 08.00’den itibaren okula gelmeye başladı. Adaylar kapıda bekletilmeden okul bahçesine geçti. Bahçede oluşturulan hijyen koridorunda sıraya giren öğrenciler tek tek sınav binasına alındı. Öğrenciler girişte maskelerini çöpe atarak görevlilerin verdiği yeni maskelerini taktı. El dezenfektanlarını da kullanan öğrenciler, sınava girecekleri sınıflara geçtiler.

Dilek Atlı ise Bursa Yahya Kemal Ortaokulu’nda. Burada okulda sosyal mesafeyi en az bir buçuk metrede tutmaları konusunda uyarı anonsları yapılıyor. Sınav salonlarına saat 08.30 itibarıyla gelmeye başlayan öğrenci ve veliler okul önünde sınav saatini beklemeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle okulların çevresinde trafik ya da benzeri sokak gürültüsü olmadığı gözlemlendi. Sınav saatini beklemek için erkenden okul önlerine gelen veli ve öğrencilerin tamamında maske vardı. Okul etrafında gerekli güvenlik önlemleri alınırken sınava giriş için öğrencilere uygulanacak sağlık önlemleri konusunda görevlilerin hazır oldukları göze çarptı.

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