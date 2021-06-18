Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören öğrenciler, karne notlarına da uzaktan erişti.