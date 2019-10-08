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Öğrenciler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan destek istediler

Doğal Alanları Yaşatma Projesi adı altında ağaçlandırma çalışması yapmayı planlayan Şehit Mustafa Ünal Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Arda Akçay, Eray Güney, Oğuzhan Kılıç, Mehmet Efe Aşçı Başkan Turgut Altınok’u makamında ziyaret ederek destek istediler.
Öğrenciler Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan destek istediler

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, makamında kendisini ziyaret eden ve Doğal Alanları Yaşatma Projesi (DAYP) adı altında ağaçlandırma çalışması yapmayı planlayan öğrencilere desteğini açıklayarak, “Çevre konusunda mesuliyet ve sorumluluk taşıyan gençleri görmek bizleri mutlu ediyor, herkesin dikili bir ağacı olsun” dedi.

 “HERKESİN DİKİLİ BİR AĞACI OLSUN”

Projeyi anlatan bir sunumu Altınok’a takdim eden öğrenciler doğal alanları koruyup, sayısını artırmak istediklerini ve ağaçlandırma çalışmasına destek beklediklerini ilettiler. Başkan Turgut Altınok da, öğrencilere çevre duyarlılığı için teşekkür ederken, “Herkes inşallah sizin gibi duyarlı olur. Daha güzel bir gelecek, daha güzel bir Keçiören ve daha yaşanabilir bir çevre için el ele vermeliyiz, hepimizin yapacağı şeyler var. Çevre konusunda mesuliyet ve sorumluluk taşıyan gençleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bizim de başlattığımız ‘Herkesin dikili bir ağacı olsun’ projemizle Keçiörenimizin sokak ve caddelerine 50 bin ağaç dikiyoruz. Yine Tarım ve Orman Bakanlığımız, okullarımızla ortak çalışmalarda başlattık” dedi.

“BOZKIR KADER DEĞİL, CADDE VE SOKAKLARI AĞAÇLANDIRIYORUZ”

Keçiören’in cadde ve sokaklarında başlatılan ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını hatırlatan Altınok, “Bozkır bir kader değil, el ele verirsek Türkiye 2 yılda Dünyanın en yeşil ülkelerinden biri olur. Biz Keçiören’de sokakları ağaçlandırmaya başladık. İnsanımız salonunda balkonunda kış sesini duyacak. Yeşil alanların ve mesire alanlarının sayısını artırarak yeşil bir başkente katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


 

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