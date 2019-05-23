  • BIST 84.423
  • Altın 253,290
  • Dolar 6,1300
  • Euro 6,8212
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 31 °C
»

Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan oyun karakteri "Maskod"n maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hizmete sunuldu.
Öğrenciler kodlamayı 'Maskod' ile öğrenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amacıyla tasarlanan, 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra dünyaya dönen oyun karakteri "Maskod"n maceralarının işlendiği mobil oyun, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sunuldu.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm hedefine yönelik olarak "mobil kod" uygulaması hazırlandı.

5'inci ve 6'ncı sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımlarına uygun, blok tabanlı bir kodlama oyunu olarak EBA'da yayımlanan uygulama, web, İOS ve Android üzerinden öğretmen, öğrenci ve kodlama ile ilgilenen herkesin hizmetine açıldı.

Uygulamada kullanıcılar, oyunun ana karakteri olan Maskod'a kod blokları yardımı ile komut vererek, görevlerin tamamlamasını sağlıyor.

Oyun, Kaya, Buz, Kristal ve Lav Gezegeni olmak üzere dört gezegenden oluşuyor. Her gezegende 30 bölüm bulunuyor. Toplam 120 bölümlük bir uzay görevinden sonra oyun karakteri Maskod dünyaya dönerek görevini başarıyla tamamlıyor.

Amaç kodlama becerisi kazandırmak

YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce hazırlanan mobil oyun, öğrencilere kodlama becerisi kazandırmak amaçlı öğretim araçlarından biri olarak tasarlandı.

Mobil kod uygulaması ile öğrencilerin algoritmik düşünce gelişimine destek olunması hedeflendi.

Uygulamaya "http://mobilkod.eba.gov.tr" adresi ve mobil platformlar üzerinden erişim sağlanabilecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamıştı: Ara tatillerle ilgili merak edilen detaylar belli oldu17 Mayıs 2019 Cuma 09:31
  • Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullara yeni tatil düzeni geliyor15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:16
  • AÖF bahar dönemi sınav giriş yerleri açıklandı15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:42
  • ÖSYM'den KPSS için 'son gün' hatırlatması15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:24
  • Çiftçiler koyunlarını okula kaydettirdi09 Mayıs 2019 Perşembe 12:35
  • FETÖ'cüler ÖSYM'nin sınavlarına hazırlanıyor30 Nisan 2019 Salı 09:17
  • Meslek liseliye askerlikte kolaylık30 Nisan 2019 Salı 08:46
  • Türkiye'nin 'master şef'leri bu okulda yetişiyor28 Nisan 2019 Pazar 10:57
  • 2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı26 Nisan 2019 Cuma 10:17
  • Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüyor25 Nisan 2019 Perşembe 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti