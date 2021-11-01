Öğrenciler matematiğe dokunuyor

Sincan Belediyesi Matematik Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle okul gezilerinin uğrak noktası olan müzede öğrenciler matematiğe dokunma fırsatı buluyor; deneyerek, eğlenerek öğreniyor.

Sincan Belediyesi Matematik Müzesi’ne ilgi yoğun. Öğrencilerin ziyaret ettiği Matematik Müzesi matematiği hem tanıtıyor hem sevdiriyor. Müzede yer alan sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam Dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapılar sayesinde matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocukların deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlıyor.

Matematik müzesini ziyaret eden öğrenciler Ömer Hayyam, Tales, Hipokrat, Pisagor ve daha birçok dünya tarihinde iz bırakan matematik üstatları ile tanışma ve onların teorilerini öğrenme fırsatı buluyor.

Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlardan, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri'nin icatlarına; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni’den matematik dehası Ali Kuşçu’nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında bilgi veriliyor.

Matematiğe Ön Yargı ile Yaklaşan Öğrencilere Matematiği Sevdiriyor

Denklemlerde, formüllerde ne denmek istendiğini somut bir şekilde anladıklarını söyleyen öğrenciler müzeden mutlu ayrılıyor.

Ziyaretler randevu ile gerçekleşiyor. Matematik müzesini ziyaret etmek isteyenler www.sincan.bel.tr üzerinden ya da 444 4 762 nolu telefondan bilgi alabilir, randevu oluşturabilir.